360° MOBILITY Mega Shows嶄新登場　引領全球智慧移動新浪潮

▲360° MOBILITY Mega Shows將於4月23日至26日於南港展覽館1館登場，預期將成為國內外專業買主洽談合作重要平台。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「360° MOBILITY Mega Shows」全新品牌將於4月23日至26日在台北南港展覽1館盛大登場。該Shows重新結合台灣移動產業兩大代表性展覽-「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」與「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，打造智慧移動新視野，並與「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei）」同期舉行，整合車用零配件、新能源車、智慧車電系統與未來出行解決方案，塑造一個全方位的專業展會平台。

面對全球汽車產業快速邁向電動化、智慧化與低碳化的發展趨勢，台灣供應鏈在關鍵零組件、電控技術與軟體整合上的優勢備受國際肯定，本展將成為國內外專業買主掌握未來商機，尋求合作夥伴的重要據點。

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主辦單位外貿協會指出，截至目前本屆展會已吸引近80個國家、國內外逾5,000位專業買主預先登記參觀，再次印證台灣在全球移動產業供應鏈中的關鍵地位。

為呼應業界對最新技術發展與產業轉型的高度關注，展會期間將舉辦多場重點活動，包括4月24日舉行的「360° MOBILITY Forum」，論壇以全英文形式辦理，聚焦新科技、新服務與新能源三大核心，深入探討AI驅動的智慧移動應用，以及電源系統、自駕技術、智慧座艙與車聯網的實務布局。講師陣容橫跨國內外產業鏈，包括高通、台達電子、科絡達、和碩、台灣賓士、DENSO、德州儀器、鴻海研究院與UL Solutions等重量級企業代表，將分享第一手產業趨勢觀察與技術落地經驗，協助臺灣業者與全球市場深度接軌。

因應美國政府近期針對汽車及零組件發布的關稅政策，本屆展會特別辦理美國及墨西哥兩國商機分享，提供產業北美佈局及拓銷資訊。將於展覽首日登場的「前進美洲系列-美國商機日」，邀請西維吉尼亞州、北卡羅萊納州、新墨西哥州、賓州、德州與維吉尼亞州等地方政府代表，分享各州在移動產業的發展現況與因應關稅的最新投資政策。

4月24日的「美商採購政策說明會」，則由美國汽車售後及維修市場專家NexaMotion Group說明該商全球採購架構、供應商評選標準與合作需求；同日也辦理「從亞洲到墨西哥：汽車產業新鏈結」，由墨西哥汽車產業公會會長解析當地產業現況與供應鏈切入建議，助攻臺灣業者搶占新興製造基地。360° MOBILITY Mega Shows切合時事議題設計多元活動，不僅是新技術的展示平台，更是移動產業鏈開拓全球市場、強化國際連結的重要橋梁。

隨著ESG已成為全球移動產業的核心競爭力之一，展會持續聚焦永續轉型議題，連續四年舉辦「ESG Achievement」系列活動，透過ESG評級、永續對談、講堂、導覽與LINE集點遊戲等多元形式，向參觀者具體呈現企業如何將永續理念內化於產品設計、製造流程與營運策略中，顯示台灣廠商已在多項永續實踐領域取得具體成果，進一步推動移動產業永續價值鏈的深化與擴散。

360° MOBILITY Mega Shows 將於4月23日正式登場，國內業者及專業買主可在官網完成預先登記，展期間憑QR Code即可快速入場；一般民眾則可購票參觀。外貿協會誠摯邀請全球產業人士與消費者，親身體驗最新智慧移動科技，掌握未來產業動能與發展趨勢。更多展會資訊及預登入口請見官方網站：https://www.taipeiampa.com.tw/