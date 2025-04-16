美對陸關稅反助攻？中國電商App海外下載量飆升　淘寶人氣爆增

▲美國大打關稅戰，反而讓淘寶在海外市場的人氣爆增。（圖／翻攝自淘寶官網）

記者洪菱鞠／綜合報導

在美國宣布針對中國進口商品加徵新一輪關稅後，中國電商平台在海外反而掀起一波下載熱潮，淘寶人氣飆升，迅速攀上美國App下載榜第二，在加拿大、英國、法國等市場的下載量也大幅成長，顯示大量用戶湧入平台搶購「中國製造」。

根據美國iOS應用商店電商類排行榜，截至4月16日，前五名中，中國App占據三席，分別是排名第一的DHgate（敦煌網）、第二名的Taobao（淘寶），以及第四名的SHEIN（希音）；若擴大至前十名，中國App共囊括五席。淘寶不僅在美國爆紅，在加拿大、英國等地也升至第二，法國市場更奪下榜首。

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據陸媒報導，這波關稅風波引發的「搶貨潮」也延燒至社群平台，「How to shop on TAOBAO」成了流量關鍵字，許多外國網友連夜搜尋淘寶使用攻略，留言直呼「發現寶藏」、「沒想到還有這麼便宜又好用的中國商品」。

不少淘寶商家感受到這波「潑天流量」帶來的效應，訪問量與詢問數雙雙暴增，特別是服飾與3C類部分商家流量飆升10倍，有大量英文詢問湧入客服，就有商家在交流群中感嘆，「做夢也沒想到，有一天在淘寶上能撞見這麼多外國人」。

此外，主打外貿市場的B2B平台Alibaba.com（阿里國際站）近期排名也大幅上升，躍居電商應用榜第六；拼多多旗下的跨境平台Temu則排在第十。