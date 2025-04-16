第三屆ESG物流永續獎19家企業獲獎　共創綠鏈物流新視界

▲金獎獲獎企業與頒獎人北市交通文教基金會董事長張家祝(右五)合影。（圖／商貿運籌協會）

記者張佩芬／台北報導

為響應全球淨零減碳趨勢，鼓勵具有物流經濟活動企業逐步實踐永續經營，由社團法人台灣全球商貿運籌發展協會主辦、經濟部指導的「第三屆ESG物流永續獎頒獎典禮暨『智創綠鏈永續·共造物流全視界』研討會」今(16)日台北萬豪酒店盛大舉行，產官學研齊聚一堂，共同見證台灣物流生態鏈商業夥伴邁向低碳、智慧與永續的新里程碑。

自2022年首屆啟動以來，ESG物流永續獎已成為台灣物流業推動永續轉型的重要平台，迄今共表揚超過40家企業，涵蓋製造、流通、資服業、設備業及學術等多元業態，成功引導各級企業關注低碳、智慧、永續及轉型治理議題，成果豐碩。

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本屆典禮邀請經濟部前部長、財團法人台北市交通文教基金會張家祝董事長蒞臨致詞，肯定ESG物流永續獎在推動產業轉型升級的重要價值，並勉勵企業持續以創新與責任實踐環境永續，為台灣在全球供應鏈中的綠色競爭力注入新動能。

去年2024年底全球商貿運籌發展協會與交通文教基金會共同主辦首屆ESG交通運輸永續獎，深獲隸屬交通運輸產業的重視紛紛報名參加，積極爭取獲獎榮耀，以向大眾宣示領先該行業落實ESG交通運輸永續的決心。

▲傑出獎獲獎企業與頒獎人經濟部商業發展署蘇文玲署長(右四)合影。（圖／商貿運籌協會）

同時，經濟部商業發展署蘇文玲署長亦親臨現場致詞，強調政府持續推動物流產業朝向低碳與數位轉型，尤其經濟部提供節能設備、導入能源監管系統及AI大數據等資源補助，協助業者提升能源效率與營運效能。同時積極推動低碳倉儲與綠色運輸，鼓勵企業採取具前瞻性的減碳作為，打造智慧化、永續化的物流服務體系，帶動產業邁向綠色經濟新未來。

當前全球在面臨國際供應鏈碳邊境調整機制（CBAM）、SBTi減碳目標、TCFD揭露要求等規範陸續上路同時，物流系統已從幕後走到前線，成為企業能否因應國際規範、維持市場接單力的關鍵。物流的ESG不僅是企業內部管理的延伸，更牽動整體產業鏈的低碳轉型與國家綠色競爭力指標。

ESG物流永續獎項聚焦於「物流作業」、「場域環境」、「能源運用」及「創新應用」四大面向，計有33家業者申請，經評選後金獎11家、傑出獎8家企業，展現企業在ESG行動上的積極與創新。

本屆獲頒金獎企業有立益物流、東森國際、萬泰物流供應鏈、鴻泰國際物流、中保物流、和泰豐田物料運搬、萬達國際物流、精誠資訊、台中眾鈴汽車、台灣港務臺中港務分公司及三井物產台灣供應鏈。

獲頒傑出獎企業有承穎科技、智信數位整合、旺德電通、汎普電子科技、格新智能、泰科動力、德明財經科技大學及矽谷能源。

▲全體嘉賓及理監事與商貿運籌協會理事長賈凱傑(前排左七)合影。（圖／商貿運籌協會）

典禮現場除頒獎外，亦安排獲獎企業進行實務專題分享，包括中保物流「雲端智慧派遣與車隊碳效率管理」、汎普電子「智慧棧板與循環科技」、旺德電通「倉到家綠鏈實踐」、以及精誠資訊「智慧物流在永續與低碳最佳化解決方案」，分享企業均展現智慧技術與綠色行動的融合成果，著實成為產業轉型提供寶貴借鏡的實證。



最後協會賈凱傑理事長感謝所有得獎者與會及來賓的參與支持。他強調，「ESG物流永續」不僅是未來趨勢，更是企業在全球市場上重要即戰力與競爭力。而本獎項是對企業努力的肯定，也是推動產業共同邁向智慧、綠色與低碳未來的重要平台。期望透過本獎項與平台，促使更多企業正視物流永續的重要性，積極參與、落實行動，攜手共創台灣智慧、低碳，具國際韌性的物流新未來。