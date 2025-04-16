ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

第三屆ESG物流永續獎19家企業獲獎　共創綠鏈物流新視界

▲金獎獲獎企業合影。（圖／商貿運籌協會提供）

▲金獎獲獎企業與頒獎人北市交通文教基金會董事長張家祝(右五)合影。（圖／商貿運籌協會）

記者張佩芬／台北報導

為響應全球淨零減碳趨勢，鼓勵具有物流經濟活動企業逐步實踐永續經營，由社團法人台灣全球商貿運籌發展協會主辦、經濟部指導的「第三屆ESG物流永續獎頒獎典禮暨『智創綠鏈永續·共造物流全視界』研討會」今(16)日台北萬豪酒店盛大舉行，產官學研齊聚一堂，共同見證台灣物流生態鏈商業夥伴邁向低碳、智慧與永續的新里程碑。

自2022年首屆啟動以來，ESG物流永續獎已成為台灣物流業推動永續轉型的重要平台，迄今共表揚超過40家企業，涵蓋製造、流通、資服業、設備業及學術等多元業態，成功引導各級企業關注低碳、智慧、永續及轉型治理議題，成果豐碩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆典禮邀請經濟部前部長、財團法人台北市交通文教基金會張家祝董事長蒞臨致詞，肯定ESG物流永續獎在推動產業轉型升級的重要價值，並勉勵企業持續以創新與責任實踐環境永續，為台灣在全球供應鏈中的綠色競爭力注入新動能。

去年2024年底全球商貿運籌發展協會與交通文教基金會共同主辦首屆ESG交通運輸永續獎，深獲隸屬交通運輸產業的重視紛紛報名參加，積極爭取獲獎榮耀，以向大眾宣示領先該行業落實ESG交通運輸永續的決心。

▲傑出獎獲獎企業與頒獎人經濟部商業發展署蘇文玲署長(右四)合影。（圖／商貿運籌協會提供）

▲傑出獎獲獎企業與頒獎人經濟部商業發展署蘇文玲署長(右四)合影。（圖／商貿運籌協會）

同時，經濟部商業發展署蘇文玲署長亦親臨現場致詞，強調政府持續推動物流產業朝向低碳與數位轉型，尤其經濟部提供節能設備、導入能源監管系統及AI大數據等資源補助，協助業者提升能源效率與營運效能。同時積極推動低碳倉儲與綠色運輸，鼓勵企業採取具前瞻性的減碳作為，打造智慧化、永續化的物流服務體系，帶動產業邁向綠色經濟新未來。

當前全球在面臨國際供應鏈碳邊境調整機制（CBAM）、SBTi減碳目標、TCFD揭露要求等規範陸續上路同時，物流系統已從幕後走到前線，成為企業能否因應國際規範、維持市場接單力的關鍵。物流的ESG不僅是企業內部管理的延伸，更牽動整體產業鏈的低碳轉型與國家綠色競爭力指標。

ESG物流永續獎項聚焦於「物流作業」、「場域環境」、「能源運用」及「創新應用」四大面向，計有33家業者申請，經評選後金獎11家、傑出獎8家企業，展現企業在ESG行動上的積極與創新。

本屆獲頒金獎企業有立益物流、東森國際、萬泰物流供應鏈、鴻泰國際物流、中保物流、和泰豐田物料運搬、萬達國際物流、精誠資訊、台中眾鈴汽車、台灣港務臺中港務分公司及三井物產台灣供應鏈。

獲頒傑出獎企業有承穎科技、智信數位整合、旺德電通、汎普電子科技、格新智能、泰科動力、德明財經科技大學及矽谷能源。

▲全體嘉賓及理監事與商貿運籌協會理事長賈凱傑(左七)合影。（圖／商貿運籌協會）

▲全體嘉賓及理監事與商貿運籌協會理事長賈凱傑(前排左七)合影。（圖／商貿運籌協會）

典禮現場除頒獎外，亦安排獲獎企業進行實務專題分享，包括中保物流「雲端智慧派遣與車隊碳效率管理」、汎普電子「智慧棧板與循環科技」、旺德電通「倉到家綠鏈實踐」、以及精誠資訊「智慧物流在永續與低碳最佳化解決方案」，分享企業均展現智慧技術與綠色行動的融合成果，著實成為產業轉型提供寶貴借鏡的實證。

最後協會賈凱傑理事長感謝所有得獎者與會及來賓的參與支持。他強調，「ESG物流永續」不僅是未來趨勢，更是企業在全球市場上重要即戰力與競爭力。而本獎項是對企業努力的肯定，也是推動產業共同邁向智慧、綠色與低碳未來的重要平台。期望透過本獎項與平台，促使更多企業正視物流永續的重要性，積極參與、落實行動，攜手共創台灣智慧、低碳，具國際韌性的物流新未來。

關鍵字： ESG物流永續獎19家企業獲獎綠鏈物流

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳姍儒代班《不熙娣》掉業配? 　無奈喊:三次就習慣了

推薦閱讀

外資今調節210億元　賣超凱基金5檔金控股

外資今調節210億元　賣超凱基金5檔金控股

台股自從17306低點反彈回到2萬點，今（16）日美股漲多跌少、台指期結算等因素，台股下跌389.67點、跌幅1.96%，以19468點作收，外資賣超210億元，連續三天交易日站在賣方，調節金額401.2億元，賣超前三名個股為凱基金（2883）、新光金（2888）以及國泰永續高股息（00878）。

2025-04-16 16:40
美國自中國進口量周減64%、部分亞洲國家貨量激增　運力結構失衡

美國自中國進口量周減64%、部分亞洲國家貨量激增　運力結構失衡

PTT網友根據Vizion貨運數據公司的統計，貼文指出，相較於3月最後一周(24-31日)，美國進出口量在4月首周全球貨櫃預定減少49%，美國自中國進口總量減64%；大陸媒體則報導指出，美國的關稅政策讓中美航線無貨可運，部分亞洲國家貨量激增，上周中國到美西貨櫃運價下跌18%，到歐洲運價上漲上漲15.3%，到南美東運價暴漲52.5%。

2025-04-16 18:15
39萬股民注意！台企銀擬配0.2元現金、0.6元股票　殖利率1.43％

39萬股民注意！台企銀擬配0.2元現金、0.6元股票　殖利率1.43％

台企銀（2834）通過2024年盈餘分派，每股配發配0.2元現金、0.6元股票股利，合計總股利0.8元，以今（16）日13.95元收盤價計算，潛在股息殖利率1.43%。

2025-04-16 18:03
關稅暫緩90天　群創董座：出現急單「Q2營收有望提升」

關稅暫緩90天　群創董座：出現急單「Q2營收有望提升」

群創董事長洪進揚今日針對關稅議題受訪，他也證實在關稅暫緩的期間有出現急單，公司目前會依照疫情時期的規格，每週都和客戶對需求及確認零組件，但他也坦談，雖然有提前拉貨，但只是把下半年的需求前移。

2025-04-16 13:56
不止輝達H20銷陸受管制！ 超微MI308也入列　2檔股價跳水

不止輝達H20銷陸受管制！ 超微MI308也入列　2檔股價跳水

根據外電報導，美國商務部15日表示，已經針對出口至中國的輝達（NVIDIA）)H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求。消息傳出後，2家公司在美股盤後、夜盤股價都應聲下挫。

2025-04-16 12:28
黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

國際金價瘋漲，銀樓黃金賣出價也跟著勁揚，今（16）日上午開出每錢13400元的天價，不到1年的時間漲幅已超過37%，正式衝破「萬三」防線，估去年5月買3兩黃金放到今年可多賺逾10萬元。

2025-04-16 12:26
債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。

2025-04-16 10:26
挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。

2025-04-16 10:17
2大利空夾殺！美科技股盤前開跌　台積電ADR挫4％

2大利空夾殺！美科技股盤前開跌　台積電ADR挫4％

重量級半導體股在輝達（NVIDIA）公告向中國出口H20晶片遭管制而認列55億美元費用、半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）因關稅看淡前景2大利空夾殺下，台北時間16日下午4點左右的美股盤前殺聲隆隆，NVIDIA、超微（AMD）皆已先出現逾7%跌幅，台積電ADR則跌近4%。

2025-04-16 16:34
友達董座：關稅打亂季節性需求　「相信可以睡好覺沒幾個」

友達董座：關稅打亂季節性需求　「相信可以睡好覺沒幾個」

友達董事長彭双浪今日於Touch Taiwan展針對美國關稅議題表示，由於關稅的不確定性，打亂了季節性需求，可能導致需求改變，但企業最怕不確定性，要等成本確定了才能做因應佈局，也希望早日定案。

2025-04-16 14:49

讀者迴響

熱門新聞

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

美債崩跌逼退川普　台灣談判籌碼曝光

股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放

49檔今股東會最後買進日　中鋼紀念品蓋牌也在列

快訊／老董爆「上億荒淫趴」　信大水泥發聲：與公司業務無關

快訊／00940換股檔數大縮至10檔　即起生效

川普關稅爆美債拋售潮　00795B驚見2565萬元違約交割

台股只要下跌「就加碼10萬」！他2點分析一定上漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366