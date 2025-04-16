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美半導體設計軟體巨頭併購Ansys　公平會點頭通過

▲▼公平交易委員會,公平會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲公平交易委員會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）宣布收購模擬軟體供應商安矽思（Ansys），此交易雖然在國際間引起高度關注，但對台灣市場也有影響，需經台灣公平會審議。公平會今日表示，此案有助於促進技術創新及市場競爭，因此決議通過，不禁止結合。

這起Synopsys收購Ansys的併購案被視為近年科技業的重要事件。由於此交易對台灣市場有潛在影響，達到台灣公平會結合申報門檻，因此依法須向公平會申報。

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公平會指出，這是一起跨國併購案件，審查過程中不僅徵詢主管機關、產業公協會、水平競爭同業及下游客戶的意見，還向日本公平會等國外競爭法主管機關了解情況。

公平會表示，Synopsys與Ansys均銷售「EDA（電子設計自動化）軟體」、「光學軟體」及「光子學軟體」，在這些市場有水平競爭關係。為消除水平重疊造成的競爭限制疑慮，Synopsys將其光學及光子學軟體業務，以及Ansys的PowerArtist（RTL）軟體業務出售給Keysight Technologies, Inc.，以維持市場競爭性。

公平會認為，併購完成後，Synopsys和Ansys在台灣的EDA軟體市占率僅會些微增加，市場上仍有其他具規模的競爭者。此外，台灣的EDA軟體下游客戶多為大型且有經驗的電子及半導體製造商，若併購後提高產品價格，這些客戶仍可選擇或轉換交易對象。

公平會表示，Synopsys與Ansys的結合將整合雙方高度互補的業務，滿足下游客戶對EDA軟體等產品的需求，並有助於技術創新及市場競爭。因此，公平會最終決議不禁止這次併購案。

關鍵字： 半導體併購案科技業公平會市場影響新思科技Synopsys收購矽思Ansys

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