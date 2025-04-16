IEAT「將帥會」馬來西亞企業參訪團　聚焦AI與智慧製造

▲本次參訪日月光，聚焦AI與智慧製造。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)「將帥會」於2025年4月13日至18日舉辦「將帥會馬來西亞企業參訪團」，前往馬來西亞拜訪三大標竿企業：英華達(馬來西亞)股份有限公司、日月光馬來西亞廠，以及全球水產供應商GST Group，深入瞭解AI製造與產業應用合作，為企業擘劃AI應用藍圖。

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▲將帥會參訪英華達企業SMT自動化生產線，瞭解智慧製造應用。（圖／IEAT提供）

本團首站來到英華達(馬來西亞)公司，由張興華董事總經理接待，介紹公司AIoT、智慧醫療與穿戴裝置的全球佈局，並參觀SMT自動化生產線。英華達近年聚焦遠距照護與健康量測設備等領域，展示製造與創新並重的國際競爭力，讓團員對未來智慧生活應用更深入瞭解。



日月光馬來西亞廠則特別開放包含封測、圖像感應器、銅線產品封測等三座廠區產線，供團員實際瞭解AI、工業4.0及自動化系統如何應用於半導體製程。日月光馬來西亞廠總經理劉衭綾表示，馬來西亞廠不僅是集團南向布局重點，更展現台灣企業強大的技術輸出實力，現場透過AI異常偵測、資料分析等應用，有效提升製程良率，團員對其智慧生產作業留下深刻印象。

▲馬來西亞GST Group集團從魚苗養殖、水產加工、飼料生產等一條龍產業鏈，讓團員印象深刻。（圖／IEAT提供）



最後一站來到成立逾40年的GST Group，由集團董事長拿督吳清良接待，馬來西亞對外貿易發展局北區辦事處主任Saudah亦陪同團員參與。該集團擁有完整的水產產業鏈，客戶遍及全球如海底撈等知名業者，近年更積極導入智慧養殖技術與永續管理模式，包括深海抗風浪網箱、水產疫苗、智慧監控與再生能源設備等。透過導入現代化養殖技術與永續管理模式，成功將傳統水產產業轉型升級躋身國際舞台。



本次參訪團以AI智慧製造與跨產業參訪為核心主軸，從電子科技、半導體到水產業，深入瞭解馬來西亞市場及全球佈局發展。團員表示，不僅拓展南向視野，更對企業未來全球佈局更有概念。IEAT將帥會將持續秉持「傳承共好、聯結共生、跨屆共享、創新共贏」理念，透過高階課程與企業參訪等活動，串聯各屆學員，為企業擘畫新局。

今年《第11屆將帥班》已開始招生，招生資訊如下：

一、招生對象：企業經營者、董事長、總經理、高階主管、企業二代等(具國際佈局需求者優先)

二、招生名額：限40名，學員需經審查 〈即將額滿〉

三、報名期限：即日起至2025年4月25日（五）止，額滿提前截止

四、課程時間：2025年5月23日(五)至8月29日(五)，隔周六全天授課，共42小時(含企業參訪)

五、上課地點：台北市松江路350號8樓 IEAT國貿講堂

六、線上報名：