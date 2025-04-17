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「台股股災」的投資人新歡！　陸港ETF異軍突起

美國總統川普4月2日在白宮前展示簽署的「對等關稅」行政令，引爆全球股市股災。（圖／新華社）

▲美國總統川普4月2日在白宮前展示簽署的「對等關稅」行政令，引爆全球股市股災。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

川普四月發動世界級「關稅大戰」，中國全力反制，而CTWANT整理近二周「國外成分股ETF的成交量」排行榜發現，台股投資人新歡意外「換人」，多檔陸股港股為成分股ETF交易量超越美股ETF、台股ETF，不過本周大家回神後速速挺進高股息ETF；「在美國總統川普關稅政策變數中，不確定太高。」國泰投信董事長張錫接受CTWANT採訪時說。

在這波關稅戰股災中，民眾買賣ETF標的交易熱絡。（圖／方萬民攝）

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▲在這波關稅戰股災中，民眾買賣ETF標的交易熱絡。

CTWANT整理4月7日起至16日共八天「國外成分股」（跨國型、海外型）ETF成交量（不計入債券型、期貨型）前十名，由超過88.5萬張的00637L元大滬深300正2拔頭籌，其次依序為00665L富邦恒生國企正2、00753L中信中國50正2、00712復華富時不動產、00671R富邦NASDAQ反1、00882中信中國高股息、00650L復華香港正2、00830國泰費城半導體、00887永豐中國科技50大、00885富邦越南。

單看陸股、港股成分股的ETF來看，前十名中即占榜六名，美股成分股ETF則有三檔，越南股市一檔；而投資北美房市為主的00712復華富時不動產異軍突起拿下第四名。

CTWANT採訪國泰投信董事長張錫，他觀察這波股災中ETF成交爆大量，又以「高息型」台股ETF為大宗；此外，陸股、港股型又多於美股科技成分股的ETF，「對等關稅戰開打後，中國政府過去應對經驗多，且內需市場大，股市未如其他國家股市巨幅震盪，應是投資人青睞主要原因。」

國泰投信董事長張錫表示，民眾了解ETF投資一籮筐不同產業企業，可做為風險配置。（圖／CTWANT資料照）

▲國泰投信董事長張錫表示，民眾了解ETF投資一籮筐不同產業企業，可做為風險配置。

中國信託投信基金經理人陳雯卿進一步解釋，今年以來驅動陸港股漲勢的力量主要有兩個，一是Deepseek問世引發陸港科技股的資產重估，去年下半年以來陸港科技股獲利好轉，且相較歐美科技股估值仍低，因此遇到不理性的回檔，反而是投資人中長線布局的機會。

另一個則是政策面驅動，中國政府積極透過「貨幣適度寬鬆」與財政政策發力，目的是穩定房市、股市與內需消費，而金融與內需消費正好是較不受關稅影響的產業，因此陸港股中包含科技、內需，金融與高股息等族群，仍是值得投資人關注的方向。

CTWANT整理中國今年初的「要實施好適度寬鬆的貨幣政策」，首要保持融資和貨幣總量合理增長，運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕等，這是自2011年後事隔14年再度施行；財政擴張政策上實施提振消費行動，加大消費品以舊換新，適當提高退休人員基本養老金、城鄉居民基礎養老金和基本醫療保險財政補助標準，推動全國性生育補貼，以及高科技製造業、新基礎建設和城市更新相關投資。市場預估，此一雙寬鬆救經濟政策，新增舉債上看70兆元新台幣。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美國現正與各國展開個別談判，若與越南關稅談判朝正向進展，勢必利於越股後市表現；越南基本面持續表現強勁，今年第一季經濟成長率6.93％，為2020年來最高增幅，受春節假期消費需求和國際遊客數量增加，服務業對GDP增長的貢獻率為53.7％；若美越雙方談判做出利於雙方的結論，越南關稅衝擊可望降低，或有機會重拾投資人青睞。

川普宣布對等關稅暫緩90天後，投資國外成分股ETF短中長期該如何布局？富邦投信投資策略師徐翊達表示，川普的對等關稅掀起全球股市大地震，股價上衝下洗，近期籌碼集中的AI 供應鏈呈現多殺多現象，波動異常大且超過雙位數，可觀察到美國S&P VIX恐慌指數4月8日最高來到52.33（正常約在10～20間，指數愈高或飆破40以上，即代表美股市場愈恐慌），近期雖有回落，但仍須關注流動性問題。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，今年第一季因關稅政策的變數，引發投資人對美國經濟及聯準會貨幣政策的擔憂，市場避險情緒高漲，美股面臨強勁的賣壓而回落；時序第二季，在關稅政策逐漸明朗、美國企業獲利維持成長以及AI題材的發酵下，加上美股預估本益比隨著指數回落低於5年均值，美股投資機會浮現。

展望第二季，美股的首要關注焦點為企業在面臨關稅政策下的獲利表現和財測，後續持續留意川普放鬆監管和推動製造業回流對美國經濟的影響，長期而言美股相比其他非美市場的經濟和企業獲利動能前景更佳，美股作為長期的核心資產配置，當遇短期股市逆風而回檔時，建議可適度逢回加碼或定期定額。

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