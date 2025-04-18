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ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」開打！總統賴清德出席宣示防詐決心

▲▼主圖,詐騙,ETtoday新聞雲,斥詐風雲論壇,總統賴清德。（圖／湯興漢攝）

▲《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》總統賴清德（置中）親臨會場發表談話，內政部部長劉世芳（左1）、內政部警政署署長張榮興（左2）、數發部政務次長林宜敬（右1）、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良（右2）等政府機關代表出席。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

台灣詐騙態勢嚴峻，財損金額屢創新高！根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，今年（114年）3月單月詐欺受理案件已突破1萬6千件，財損高達70.9億元，顯見詐騙手法層出不窮，已從個案風險演變為國安與產業共同面對的結構性挑戰。在數位經濟與AI資訊高速流通的時代，識詐與防詐已不再是單一部門的責任，而是全民共識，為凝聚社會反詐能量，《ETtoday新聞雲》4月17日於台北喜來登飯店舉辦年度規模最大的《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》，總統賴清德親臨會場發表談話，重申政府整合跨部會資源、攜手企業強化打詐作為的決心，此次論壇匯聚金管會、數位發展部、警政署等政府機關與各大產業共同出席，啟動跨界防詐對談，展現政府與產業迎戰詐騙的決心與行動力。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德強調「打詐」已成為國安等級的重大任務，政府絕不容許詐騙集團破壞社會信任與民眾財產安全。

在《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》中，總統賴清德親臨致詞，強調「打詐」已成為國安等級的重大任務，政府絕不容許詐騙集團破壞社會信任與民眾財產安全。他指出，詐騙集團結構化、系統化，甚至與黑幫、毒品、非法金流交織，對國家社會造成嚴重威脅，打詐必須整合「主制、法治、政策、預算」四大面向，全面出擊。

總統賴清德進一步說明政府的實際作為，包括成立行政院打詐辦公室，跨部會整合警政、金管會、數位發展部等單位資源，同時推動打詐新法與修正洗錢防制法、刑法等，建立更強韌的源頭治理機制，他也強調今年已將打詐預算大幅增加73億元，推動「打詐綱領2.0」，新增「防詐守門」機制，導入AI科技偵測網路詐騙廣告，每日清查高達5000至1萬則假訊息，並著手建立虛擬貨幣金流查核機制，阻斷詐騙金流。

總統賴清德呼籲全民「停、看、聽」辨識詐騙訊息，若有疑慮務必先查證。他也勉勵科技人員不要成為詐團幫兇，並感謝警方查緝重大詐騙案的貢獻，強調政府將持續打擊背後的犯罪集團，讓邪不勝正，他堅定表示：「只要全民攜手，台灣一定能打造更安全無詐的社會。」

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純強調，面對詐騙手法日益翻新、AI科技加持下更為精密的詐騙攻擊，媒體責無旁貸。

《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純於論壇開場致詞時表示，媒體不僅是資訊傳播的管道，更是防線中的守門人，面對詐騙手法日益翻新、AI科技加持下更為精密的詐騙攻擊，媒體責無旁貸，必須即時揭露詐術、深入調查並積極倡議。「台灣每天平均超過500件詐騙案件，財損高達2.2億元，這不只是數字，更是一個個家庭的心痛與危機。」林妏純總編輯感謝總統與產官學各界共襄盛舉，強調《ETtoday新聞雲》將持續整合內容力與影響力，與全民攜手建立反詐韌性網絡，並期許本次論壇成為政策對話、產業實務與媒體倡議三位一體的識詐合作起點。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲永豐銀行董事長曹為實分享防詐經驗與技術。。

作為長期支持《ETtoday新聞雲》推動防詐倡議的重要夥伴，多家企業在本次《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》中展現堅強的實戰經驗與創新應對策略。其中，永豐銀行長年深耕金融防詐領域，銀行不僅是資金管道，更肩負守護客戶「第二生命」的重大責任，永豐銀行董事長曹為實指出：「永豐銀行2024年臨櫃成功攔阻逾500件詐騙案，2025年截至3月底已累計攔阻百餘件、金額達2.8億元，AI預警準確率更突破五成，顯示詐團難以輕易滲透」。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲永豐銀行副總經理張瑜娉近年來銀行端接觸到的新型態詐騙手法。

永豐銀行副總經理張瑜娉補充：「我們遇過網路詐騙偽裝200元刷卡，實則扣款2萬元的案例，因此現在針對信用卡刷卡會再多識別碼，讓用戶更詳細去仔細看消費細節文字」，面對多變的詐騙手法，永豐銀行主動分享防詐技術，永豐銀行董事長曹為實指出，永豐銀行已建立完善的防詐體系，運用AI技術建立預警模型，結合生成式AI（GAI）推廣防詐知識，並持續優化資料分析與跨產業合作，與警政單位及金融業者合作共建聯防機制，永豐銀行董事長曹為實強調，永豐銀行願作為業界表率，攜手打造更安全的金融交易環境，守護民眾資產不失守。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲元大金控代表元大證券資安長陳松春在圓桌論壇上，特別針對當前非常嚴重的投資詐騙問題提出警示。

在全民防詐意識高漲之際，企業也紛紛強化防線，成為反詐陣線中不可或缺的一環。長期關注金融詐騙議題的元大金控集團，旗下元大金控早於主管機關輔導前即主動建置反詐騙專區，設置專線與查詢管道，透過官網與社群平台持續宣導各類詐騙手法，提升投資人警覺意識。元大金控代表元大證券資安長陳松春表示：「很多詐欺都發生在投資，第一季詐騙金額有227億元，其中174億元是投資詐欺，投資詐騙財損占整體詐騙高達四分之三，損失驚人」，他提醒，詐團常利用AI與社群廣告誘騙受害者加入假投資群組，甚至設計能出金的假App騙取信任，民眾務必透過合法金融機構操作，避免落入「保證獲利」陷阱。」

同時元大金控員工也定期接受反詐培訓，並與警方建立通報聯防機制，共同守護客戶資產安全。元大銀行則以「公平待客」為核心，導入「天網AI阻詐模型」與信用卡交易預警系統，加上24小時防詐諮詢專線等機制，2024年已成功阻詐金額達新臺幣4.9億元，展現金融業社會責任。

▲▼詐騙,ETtoday新聞雲,斥詐風雲論壇,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲萬事達卡也積極透過AI技術監測交易行為，強化交易安全防護機制，提供更安全便捷的支付體驗。（圖／業者提供）

同樣投入反詐科技的萬事達卡，也積極透過AI技術監測交易行為，強化交易安全防護機制，提供更安全便捷的支付體驗，目前已與元大、玉山、台新、永豐等九家發卡銀行合作，建立即時通報機制並預警高風險消費，有效阻擋異常交易，降低盜刷風險。同時導入卡號代碼化技術（Tokenization），強化網購安全性，確保交易資料不外洩。萬事達卡持續以創新支付科技賦能商業合作夥伴與持卡人，在便利與安全間取得最佳平衡，鞏固支付安全防線，攜手產業夥伴共築全民反詐保護網。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華電信董事長簡志誠強調，中華電信將持續創新防詐技術，打造全民信任的資安防護網。

當今詐騙手法日新月異，產業界紛紛強化自身防線。中華電信作為全台最大電信業者，從資通跨足金融領域後，積極推動多項資安與防詐措施，致力於保障用戶通訊安全與個資隱私。中華電信董事長簡志誠提到：「近年攔阻逾千萬通國際詐騙來電及阻絕網路數十億次惡意網站連結，更與政府與電信業者合作強化警示機制」。簡志誠強調，科技應向善，中華電信將持續創新防詐技術，打造全民信任的資安防護網。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華電信技術長黃志雄於圓桌論壇中，從電信業者的角度深入剖析當前詐騙手法的三大趨勢。

中華電信技術長黃志雄指出，詐騙手法持續升級，從新興科技到被忽視的舊技術，再到利用OTP簡訊進行冒名詐騙，手段層出不窮。中華電信已在語音、簡訊、網路與電商四大面向部署防線，包括AI電話秘書、國際來電攔阻、惡意連結過濾及個資隱匿技術，去年攔阻惡意連線達62億次，展現電信業者在反詐上的科技實力與責任擔當。

因應網路購物盛行，中華電信推出「放心接NMS隱碼服務」，提供企業方便快速進行語音通信，強化資安防護，透過此服務保障企業跟消費者權益，確保線上交易的安全性和便利性；同時導入「防駭守門員」服務，每月平均成功攔阻2.5億次風險連線，能即時過濾釣魚與詐騙網址，防止個資外洩，讓用戶無需安裝額外軟體，也能同步守護個人與家庭網路安全。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣房屋副總裁周鶴鳴指出，不動產是許多家庭最重要的資產，因此也成為詐騙集團覬覦的目標。

不動產詐騙案件層出不窮，甚至出現代書夥同犯案情形，台灣房屋副總裁周鶴鳴指出「不動產為家庭重要資產，也成為詐團下手目標，常見手法包括假買賣真詐財、假債權、假公正人等，甚至掉包文件奪產」。周副總提醒，民眾應提高警覺、善用地政異動即時通知等政府機制，並尋求合法業者協助，避免因一時疏忽落入陷阱。

台灣房屋聚焦於實務交易中常見的三大詐騙陷阱：「假買方奪屋」、「假行情真低買」與「假調解真詐財」，並強化委託服務的三大安全守則：異動簡訊、審慎簽約與履約保證，協助民眾在房地產交易過程中建立識詐意識、降低風險，強化屋主與買賣雙方的防詐意識與保障。

在全民防詐成為重要課題之際，保險與電商產業也積極投入識詐行動。和泰產險強化官網「詐欺防制專區」內容，揭露常見詐騙手法、宣導反詐165專線，同時製作淺顯易懂的宣導影片，呼籲民眾牢記「不給個資、不點連結、不買不明保單」三不原則，從源頭強化保戶防詐意識。更攜手社會企業「搖滾爺奶」推動「和泰產險金融教育故事屋」，透過銀髮演員戲劇演出與互動遊戲，深入社區傳遞正確識詐知識，提升長輩們辨識詐騙的能力。

▲▼詐騙,ETtoday新聞雲,斥詐風雲論壇,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲和泰產險強化官網「詐欺防制專區」內容，揭露常見詐騙手法、宣導反詐165專線。（圖／業者提供）

蝦皮購物則以平台力量響應論壇，展現對防詐議題的高度重視，致力打造更安全的交易環境。此次《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》不僅是產業經驗的交流平台，更是一場集結多方防詐力的行動號召，各產業攜手部署識詐防線，共同築起應對詐騙的堅實網絡。

關鍵字： 詐騙ETtoday新聞雲斥詐風雲論壇總統賴清德

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