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反詐前線大揭秘！ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」串連最強防詐力

▲▼ 斥詐 。（圖／資料照 ）

▲《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》總統賴清德（置中）親臨會場發表談話，內政部部長劉世芳（左1）、內政部警政署署長張榮興（左2）、數發部政務次長林宜敬（右1）、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良（右2）等政府機關代表出席。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

詐騙早就不只是長輩的煩惱！現在從假投資、AI偽音，到社群訊息洗版，詐團出招手法也不斷升級，人人都有可能是下一個目標，傳統防線正面臨前所未有的挑戰！看準全民識詐的緊迫需求，打擊詐騙不再是單一機構能獨力完成的任務，而是需要全民動員、跨域合作的時代使命，《ETtoday新聞雲》4月17日在台北喜來登飯店重磅登場《2025斥詐風雲論壇》，特邀總統賴清德親臨，金管會、數發部、警政署等政府機關代表，以及來自金融、科技、電信與資安等關鍵產業領域的指標企業與專家共同出席，跨部會、跨產業強強聯手，共組最強防詐聯盟，全面升級防詐戰線，從政策制度、數據監控到民眾教育，多層次打造識詐新防線。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德總統在致詞中盛讚本次論壇展現政府與民間齊心反詐的力量。

賴清德總統在致詞中盛讚本次論壇展現政府與民間齊心反詐的力量，肯定《ETtoday新聞雲》成功串連產官學界，共同打造全民識詐平台。他表示，唯有整合跨部會資源、企業技術與全民意識，才能有效對抗層出不窮的詐騙攻勢。這場論壇從政策端到民間實戰火力全開，AI詐騙怎麼防？假帳號、假客服如何破？政府與各產業代表分享最新趨勢與作法，一一拆招騙術，論壇更邀請政、商、學界大咖輪番上陣，從第一線分享「真實攔詐經驗」到「金流追蹤技術」，用行動證明反詐不是口號，是全民運動！

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲警政署刑事警察局副局長邱紹洲分享政府在打擊詐騙犯罪方面的階段性成果。

在AI詐騙風險升溫的當下，數位發展部指出，打詐已是一場「科技與科技間的攻防戰」，需以AI對抗AI、以科技反制科技詐騙，全面升級防詐策略。警政署刑事警察局副局長邱紹洲也在論壇中表示，政府高度重視詐騙議題，已由內政部、金管會、法務部等單位組成跨部會打詐中心，攜手地方與民間聯防。根據統計，今年3月的詐騙財損金額相較前七個月下降逾37%，顯示政策已見初步成效。

去年警方查獲285個詐團、逮捕逾1.4萬人，攔阻金流達120億元，並透過AI技術預警7億元詐騙交易。政府更推動「百斬計畫」，祭出5萬元獎金鼓勵全民協助斷金流，強化全民識詐力，並提醒民眾遇到詐騙，應暫停網路、暫停電信，避免第二次被騙。

而那些長年力挺識詐、防詐的企業夥伴也沒缺席，無論是主打AI風控、交易預警還是教育宣導，他們都是這場「全民打詐大作戰」最關鍵的戰力，始終與ETtoday並肩同行，持續提供實質助力，共同推動識詐力量不斷前行。

▲▼詐騙,斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲臺灣證券交易所以線上結合線下宣傳方式深化民眾的識詐認知。

當然不只有科技大廠、金控集團力挺識詐，連期貨業也紛紛出招加入戰局！此次與會的臺灣證券交易所，自去年10月以來，以「給你的錢一首歌的時間」為主軸推出「愛錢的騙子」一曲，以線上結合線下宣傳方式深化民眾的識詐認知，引起民眾熱烈迴響。近期以「詐騙的嘴 騙人的鬼」起頭，提醒民眾「小心有鬼」，以網站加線上線下宣傳方式，延續民眾的識詐認知，提升識詐知能。

中華民國期貨業商業同業公會特別喊話，面對越來越猖獗的投資詐騙，千萬別誤入高報酬陷阱，特別提醒牢記「三要三不」才是自保關鍵。所謂三要：要警覺、要查證、要報警，接到投資邀約先停一下，不明群組直接三思三思（02-2737-3434）；三不：不聽來路不明資訊、不加入陌生社團、不使用來路不明的「保證獲利APP」，從源頭斬斷詐騙話術，不讓詐團有機可乘！

面對詐騙集團手法日新月異，投資人真的要繃緊神經！中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會也呼籲投資人遇到投資邀約，除了要有警覺心，更要善用資源查證資訊，可善用警民合作165反詐騙專線，投資人可至投信投顧公會官網的「投信投顧反投資詐騙專區」查詢相關資訊，包括合法業者名單、非法業者警示專區、國際投資警訊專區等，幫助識別投資陷阱，該專區還提供非法詐騙檢舉查詢及防詐宣導，協助投資人保護自身權益，避免上當受騙。

此外，為了提升投資人反詐騙意識，提供投資人證券期貨反詐騙法律諮詢服務及合法期貨業、投信投顧業及證券業者查詢服務，券商公會、投保中心、期貨公會及本公會共同設置證券期貨反詐騙諮詢專線(02)2737-3434，從查證到求助一路陪你守住荷包不失守！

面對近年金融詐騙案件頻傳，詐騙手法不斷推陳出新，為讓民眾瞭解金融詐騙手法及強化防範詐騙風險意識，2024年臺灣期貨交易所配合主管機關持續推動「防範金融投資詐騙精進措施及加強教育宣導」，包括針對「期貨反詐騙宣導專區」進行網站改版及擴充、拍製防詐騙宣導影片，並利用社群媒體及相關活動播放影片宣傳、與證交所及櫃買中心共同委託證基會辦理「防範投資詐騙宣導-徵文大賞」、持續透過自辦或委辦相關課程及說明會及公益活動等各種多元形式，向一般交易人、樂齡族群、期貨及法人從業人員、偏鄉原住民、大專院校及國小學生、上市櫃公司董監事及高階主管等各族群宣導防詐騙，並透過與媒體合作辦理講座及節目擴大宣傳效果，113年辦理宣導場次共計174場，宣導人數超過51.45萬人，114年也將持續積極於各種管道宣導防範金融投資詐騙及持續辦理多元族群宣導，促進金融教育普及，實踐普惠金融。

▲▼詐騙,斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲臺灣期貨交易所積極推動防詐教育，透過徵文活動、宣導影片及多元課程，將防範投資詐騙意識深入校園與社區，全民一起識詐守財！（圖／業者提供，下同）

TDCC臺灣集中保管結算所除透過官方網站、集保e手掌握App及FB粉專等數位平台，持續宣導投資人應透過正規合法管道進行投資，切勿輕信來路不明的理財資訊外，亦積極走入校園與在地社區，推動財金教育，協助年輕學子建立正確理財觀念，並強化高齡族群對於金融詐騙的防範意識。同時，集保透過舉辦及參與大型金融教育宣導活動，設置攤位，與現場民眾進行有趣且具教育意義的遊戲互動，擴大財金知識的社會影響力，致力提升全民金融素養與識詐能力。

▲▼詐騙,斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲TDCC臺灣集中保管結算所深入校園與社區，強化民眾識詐意識與正確投資觀念！

信義房屋積極響應防詐，善盡房仲業企業社會責任。在詐騙氾濫的時代，信義房屋積極響應媒體、政府防詐倡議，響應原因來自信義企業集團創辦人周俊吉的創業初心，除了善待客戶等利害關係人，房地交易產動輒上千萬且錯綜複雜，涉及民眾一生身家，許多詐騙集團利用偽造文件、虛假轉讓等手法，進行詐騙，使民眾的財產安全面臨重大挑戰，也影響社會信任度，有其社會責任，向大眾宣導防詐知識。

去年起，信義房屋積極參與政府防詐計畫，與地政局合作推出「五福臨門」計畫，更進一步與地政局合作防詐講座，並與媒體聯手宣導防詐知識，發揮積極社會影響力，希望有助提高民眾的警覺性，並有效降低詐騙案件發生的機率。

▲▼詐騙,斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲信義房屋積極響應防詐倡議，舉辦防詐講座並結合政府與媒體資源，推廣交易安全知識，守護民眾房產權益。

隨著詐騙手法滲透投資、交易與理財等生活環節，防詐早已不是單一機構的任務，而是全產業共同面對的挑戰。在本次「斥詐風雲論壇」中，中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心也一同參與行動，象徵防詐已從單點宣導走向跨域整合，更促成產業間的聯防部署。▲▼詐騙,斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,總統賴清德。（圖／業者提供）

▲證券商公會推動投資防詐座談與製作海報與文宣等宣導，強化民眾識詐與自我保護能力。

中華民國證券商業同業公會為提升民眾防詐意識，積極推動防詐行動，包括舉辦防範投資詐騙座談會、製作海報與文宣等、官方網站設置「證券投資反詐專區」，提供詐騙案例與手法查詢，並設立反詐騙專線（2737-3434），供民眾即時查證及法律諮詢。

本次《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》集結政策、產業與民間力量，深入探討從法規制度、產業實務到全民教育的防詐戰略，為台灣打造更堅實的反詐防線，行政院政務委員林明昕指出，面對詐騙手法不斷進化，政府正加速推動《詐欺犯罪危害防制條例》等新法上路，同步強化廣告平台管理與遭詐財產的追回流程，更持續升級AI打詐工具與165儀表板，提升整體應變效率與準確度。他強調，打詐不能單靠一方之力，唯有公私協力、跨界合作，才能共同壓制詐騙蔓延，為全民資產安全築起最後一道防線。

關鍵字： 詐騙斥詐風雲論壇ETtoday新聞雲總統賴清德

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