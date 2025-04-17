台灣國際創意禮品文具展今日登場　大秀創意、綠色與智慧生活

▲DG Taiwan今日起在世貿1館展出四天，主打「原創設計」、「個性化客製」、「環境友善」及「智慧新生活」，圖為2024展覽實景。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

「2025 DG Taiwan台灣國際創意禮品文具展」今(17)日在世貿1館熱鬧開展，一連展出4天，總計299家廠商使用427個攤位，開展前夕已累計超過40國國外人士預登觀展，除了來自臺灣業者較為熟悉的市場如日本、泰國，外貿協會更洽邀巴西、哥倫比亞、烏干達等國買主專程來臺採購商洽，將創意設計在DG Taiwan實際轉化為無限商機。

展出以「原創設計」、「個性化客製」、「環境友善」、「智慧新生活」4大主軸擘劃5大展區-「國際設計及品牌授權」、「創意禮品文具」、「品味家居」、「永續設計及包裝」及「智慧新生活」，呈現 DG Taiwan強調的創新設計、個性化客製與永續理念。

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本屆DG Taiwan匯聚來自日本、史瓦帝尼、尼泊爾、瓜地馬拉、印度、貝里斯、香港、中國、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣等12地企業參展，其中史瓦帝尼王國館與拉丁美洲館帶來充滿異國風情的當地手工藝品及特色商品。

IP設計大國日本為今年DG Taiwan注入濃厚的日本原創IP元素，除了14家日本廠商與創作者首度參展「國際設計與品牌授權區」，擁有3萬名會員的「日本角色銀行」也特別來臺，和「日本角色品牌授權協會(CBLA)」連袂於展覽首日開幕論壇開講，探討IP授權的發展趨勢與跨文化挑戰，傳授IP商業化的眉角。

DG Taiwan專為孕育IP新秀的搖籃實驗場域「Creator Lab 創作者實驗室」同樣不容錯過，網羅國內外36家新銳創作者，秀出別具個人風格的IP原創角色、插畫設計應用、文創小物，絕對是公司行號尋覓聯名合作或開發IP授權商品的大寶庫。由經濟部智慧財產局主辦的「台灣專利超級站」也進駐DG Taiwan展場，大力行銷台灣優良專利，同時為展商與觀展業者就近提供免費的專利諮詢服務。

2024年首次亮相就好評不絕的「DesiGn Select選品坊」，本屆推出2.0版本質感再升級，以風格選物店為概念打造設計感拉滿的展區氛圍，為參觀者營造出逛展猶如踏進選物店的沉浸式體驗。主辦單位也推薦意猶未盡的參觀者造訪透過「DG串門子」活動串聯起的臺灣特色禮品文具實體店家，享受合作店家提供的專屬優惠。

ESG永續思維現已成為送禮選擇與禮贈品開發的重要趨勢，越來越多的企業與消費者在選擇禮品時，不僅考慮外觀美感及實用性，更要求展現對永續未來的承諾，從生產、採購到送禮成為創造共享價值的正向循環。本屆DG Taiwan展出內容涵蓋ESG禮贈品，也特別選在展覽第二日4月18日舉辦永續講座，邀集專家探索綠色思維與環保禮贈品的創新之道。

主辦單位也於展覽各處分享綠色價值和智慧新生活的創新，包含與碰卡電子名片合作，將NFC技術導入展覽現場，只需用手機輕碰大會資訊看板，迅速獲取展覽資訊、產品型錄與聯絡方式，且輕鬆串聯Facebook、Instagram、LINE等平台，打造高效、環保的資訊交換體驗。

此外，本屆DG Taiwan現場首度全面導入來自經濟部國際貿易署 EXPO-TECH數位展覽領航計畫與工研院智慧科技的電子紙技術，應用於大會活動指示海報及活動桌牌，省電低碳，完美落實永續展會精神。

展覽期間周邊活動豐富有趣，諸如「DG Pick票選人氣獎及環保獎」採用工研院開發的數位集章技術，至DG活動中心參與投票，就有機會獲得獎項。還有其它如DiscoverGem尋寶人、專利沙龍講座、親子DIY、公益貼紙…等焦點活動，提升觀展五感體驗，促進參觀者與展商互動，相聚DG Taiwan一起在初春好時節來一場與原創設計的對話。

DG Taiwan 2025展出時間為4月17日至20日上午9:30至下午5:30，國內業者憑預先或現場登錄取得之QR code即可入場參觀；一般民眾全展期開放購票入場，4月19、20日開放12歲以下兒童免費入場。更多DG Taiwan最新消息、活動詳情及參觀辦法，可至官網www.dgtaiwan.com查詢，貿協亦歡迎鎖定官網及展覽社群粉絲專頁。