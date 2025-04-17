聯發科因中國去美化趨勢而受益　幹掉高通穩當霸主

隨著美中關稅戰愈演愈烈，中國對美國晶片加徵關稅，蘋果、高通等企業將受影響，聯發科則因中國去美化趨勢而受益，市占率有望提升。

圖／先探投資週刊 文／莊家源

隨著美國總統川普關稅政策衝擊全球，美對中開徵一四五％關稅，中國政府展開反擊，對原產於美國的晶片，加徵關稅至一二五％，根據中國國務院關稅稅則委員會在四月十日發布的公告顯示，對原產於美國的所有進口晶片均需加徵關稅，這項政策適用於中國全境，包括海南自貿港，無論晶片經由哪個口岸進入中國內地，只要原產地、技術來源、品牌是美國，均需適用加徵關稅。

緊接著中國半導體行業協會在四月十一日宣布，將積體電路的原產地認定標準調整為依據晶圓流片（Tape Out）來判斷，只要是在美國當地的晶圓廠流片，出口至中國就會面臨關稅成本的疊加。

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美中關稅戰態勢升級

法人分析，若未來美系業者要以低稅率輸入中國市場，勢必要轉投聯電、世界等業者，但是更換晶圓代工廠勢必要重新流片，但對於組裝廠來說，川普關稅只有九○天緩衝期，因此直接請第二供應鏈的ＩＣ業者補上最快，而瞄準中國品牌市場的聯發科，也將有機會奪得更多市占。

根據市場研究機構Canalys發布報告指出，去年中國智慧型手機出貨量約二．八五億支、年增四．四％，結束兩年下跌趨勢，其中，Vivo以十七％市占率排名第一，華為以十六％排名第二，蘋果以十五％排名第三，值得注意的是，蘋果在去年第四季的銷售量為一三一○萬支、年減二五％，是前五大品牌當中唯一雙位數衰退的業者。

法人認為，美中貿易戰與對等關稅的衝擊，短期最直接的受害者將是蘋果（Apple），特別是在中國市場，蘋果不僅面臨關稅成本上升，還可能遭遇消費者排斥或政策干擾，反觀聯發科，憑藉高度本地化的生產與技術布局，反而因品牌備貨潮、去美化趨勢，迎來轉單機會。不過後續仍要觀察，整體經濟下行風險對於消費性電子產品銷售的影響。

根據研究機構Counterpoint發布的數據顯示，去年第四季全球智慧型手機SoC市占率，前五名依序為聯發科、蘋果、高通（Qualcomm）、展訊（UNISOC）與三星（Samsung）與海思（Hisilicon）。

受到近期川普針對中國祭出「對等關稅」政策，重點打擊手機、筆電、電動車等消費電子產品，中國政府隨後反擊，針對原產地、技術、品牌來自美國的晶片加徵關稅，這將使中國手機供應鏈開始出現「非美製造」、「非美技術」的新趨勢，法人認為高通、蘋果將是美中關稅戰政策下的受害者，有利與高通產品重疊度高的聯發科在中國市場拓展。

聯發科中國市占有望擴大

由於ＩＣ設計公司是投片於晶圓代工廠生產，再按各產品別銷往全球，相對於品牌、代工廠來看，實際上受到對等關稅的衝擊程度較低，或是與品牌、代工客戶分攤關稅成本，其中，在中國營收比重高且以安卓手機為主的聯發科，其在價格或技術相較同業更具競爭力，市占率反而有望提升。（全文未完）

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