26萬股民注意！彰銀擬配發1元股利　現金、股票各半殖利率2.88％

台積電首次點名「5大客戶」在美量產 強調不怕競爭但補助要公平

晶圓代工龍頭台積電(2330)今(17)日舉行法說會，董事長魏哲家也針對美國投資首次點名客戶名稱，表示包括Apple、NVIDIA、AMD、高通、博通等五大客戶都在美國廠生產，相比起過去未直接講出客戶名，可說是一大改變。

魏哲家談台積電千億美元投資 2奈米以下製程3成在美生產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對美國千億美元投資案，台積電董事長魏哲家表示，未來預計有三成2奈米以下的產能都將在亞利桑那州廠還生產，來支持美國領先客戶的需求。

台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」 否認合資英特爾傳言

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對外界關注關稅議題及是否會和美國企業組成合資公司，台積電董事長魏哲家今日正式回應，表示目前關稅議題上，未見客戶有任何動作，至於外界傳言與 Intel等其他公司談合資，魏則回應「並未考慮和任何公司洽談進行合資」。

快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元 獲利年增6成、毛利率58.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。

台積電Q2財測估營收季增逾1成 全年資本支出不變

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電也釋出第二季財測，台積電預計，第二季營收以美元計，預估落在284億至292億元之間，有望季增13%，若以美金對新台幣1比32.5元匯率計算，毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。

台積電最強Q1！ ADR夜盤股價急拉漲逾5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）舉行法說會且公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元，創下史上同期新高，激勵美股夜盤股價急拉逾5%。

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光 外媒另點3台廠涉入

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元 華爾街憂破壞性更勝預期

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。

台積電法說穩軍心！美晶片股盤前齊揚 英特爾遭否認合資獨憔悴

台積電法說會交出亮眼成績，且向外說明關稅未影響客戶態度、年度展望不變等，帶動美股慶祝行情，至台北時間17日下午4點左右，台積電ADR在美股盤前漲4.7%，包括美光、輝達（NVIDIA）等多檔重量級晶片股也都漲逾1%，而遭台積電否認有合資併購的英特爾獨憔悴走跌。

國巨防搶親加價購！ 芝浦電子每股收購價升至5400日圓

台灣被動元件大廠國巨(2327)日前宣布計劃收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）100% 股權，不過市場傳出日本電子零件廠美蓓亞三美 （Minebea Mitsumi ）搶親，國巨今（17）日宣布調高收購價至每股5400日圓，較前次大幅調整25.58%，總收購金額上看823.3億日圓。