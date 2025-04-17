26萬股民注意！彰銀擬配發1元股利　現金、股票各半殖利率2.88％

▲彰化銀行總行。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
彰銀（2801）通過2024年盈餘分派案，擬配發總股利1元，現金、股票各半，以今（17）日收盤價17.35元計算，潛在現金股息殖利率2.88%。
彰銀2025年第一季稅後純益41.35億元，年增率7.94%，每股稅後盈餘（EPS）0.37元，其經營策略以提升利差、擴大市占率，以及擴增銀行雙翅膀關鍵業務獲利動能為推展目標，海外分行以新東向及新南向地區為拓展主軸。
▲彰化銀行總行。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
彰銀（2801）通過2024年盈餘分派案，擬配發總股利1元，現金、股票各半，以今（17）日收盤價17.35元計算，潛在現金股息殖利率2.88%。
彰銀2025年第一季稅後純益41.35億元，年增率7.94%，每股稅後盈餘（EPS）0.37元，其經營策略以提升利差、擴大市占率，以及擴增銀行雙翅膀關鍵業務獲利動能為推展目標，海外分行以新東向及新南向地區為拓展主軸。
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晶圓代工龍頭台積電(2330)今(17)日舉行法說會，董事長魏哲家也針對美國投資首次點名客戶名稱，表示包括Apple、NVIDIA、AMD、高通、博通等五大客戶都在美國廠生產，相比起過去未直接講出客戶名，可說是一大改變。
2025-04-17 16:13
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對美國千億美元投資案，台積電董事長魏哲家表示，未來預計有三成2奈米以下的產能都將在亞利桑那州廠還生產，來支持美國領先客戶的需求。
2025-04-17 15:21
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對外界關注關稅議題及是否會和美國企業組成合資公司，台積電董事長魏哲家今日正式回應，表示目前關稅議題上，未見客戶有任何動作，至於外界傳言與 Intel等其他公司談合資，魏則回應「並未考慮和任何公司洽談進行合資」。
2025-04-17 14:44
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。
2025-04-17 13:43
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電也釋出第二季財測，台積電預計，第二季營收以美元計，預估落在284億至292億元之間，有望季增13%，若以美金對新台幣1比32.5元匯率計算，毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。
2025-04-17 14:36
晶圓代工龍頭台積電（2330）舉行法說會且公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元，創下史上同期新高，激勵美股夜盤股價急拉逾5%。
2025-04-17 14:33
美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。
2025-04-17 12:03
美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。
2025-04-17 11:10
台積電法說會交出亮眼成績，且向外說明關稅未影響客戶態度、年度展望不變等，帶動美股慶祝行情，至台北時間17日下午4點左右，台積電ADR在美股盤前漲4.7%，包括美光、輝達（NVIDIA）等多檔重量級晶片股也都漲逾1%，而遭台積電否認有合資併購的英特爾獨憔悴走跌。
2025-04-17 16:42
台灣被動元件大廠國巨(2327)日前宣布計劃收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）100% 股權，不過市場傳出日本電子零件廠美蓓亞三美 （Minebea Mitsumi ）搶親，國巨今（17）日宣布調高收購價至每股5400日圓，較前次大幅調整25.58%，總收購金額上看823.3億日圓。
2025-04-17 16:20
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