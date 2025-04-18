關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

繼四月初美國拋出對等關稅議題引發全球市場震撼後，於4/9又宣布高額關稅措施暫緩90天實施，激勵全球股市反彈，截至昨（17）日止，台股大盤也自波段低點17391點反彈11.19%，各類股指數表現全數上揚，進一步觀察反彈幅度前十大類股，電子與非電類股都有表現，當中電腦及周邊設備上漲20.9%表現最佳、電子通路19.27%居次，運輸類以18.98%居第三，其他上榜的類股還有電子零組件、光電、玻璃陶瓷、運動休閒等等，指數漲幅都超過15%，也反映出在類股表現輪動分散下，當前選股操作更顯重要。

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川普關稅政策多變，有了90天緩衝期，各國也抓緊腳步與美方協商談判，投信法人表示，在關稅政策反覆多變下，相關消息也持續牽動市場投資情緒與類股表現，在台股投資佈局上也更仰賴主動彈性調整，以在市況頻繁變動的環境中，穩中求進，建議投資人不妨善用台股主動式ETF來因應，靈活掌握台股行情。

主動群益台灣強棒ETF(00982A)經理人陳沅易表示，近期股市表現仍受美國關稅政策動向所牽制，不過隨著市場也已陸續反映關稅衝擊，協商談判以及廠商的應變也持續進行中，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，因此將可伺機逐步分批佈局體質與成長性俱佳之中長線趨勢標的，選股不選市仍為核心策略，成長與價值並重，產業方面，包括電子零組件、半導體、電信、居家生活、生技等可持續留意。