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聽親戚勸「All in存款買股」慘賠破萬　他崩潰：以後錢只放高活存

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO後悔把錢丟進股市。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到川普關稅影響，台股走勢震盪，不少股民心在淌血，更感嘆恐怕要「睡公園」、「吃土」，就有網友表示，這次股災賠了好幾萬元，雖然不少人說現在是加碼進場的機會，但他擔心之後跌更慘，也很後悔之前聽親戚建議，把閒錢All in股票，打算無腦丟高活存安度餘生，貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「寧願存高活存，也不會再All in了」，這次股災損失了好幾萬元，這些錢都是他辛苦工作賺來的，雖然很多人都說，現在是買進的好時機，但是他不敢加碼了，「已經被美國搞到PTSD了，暫時不想打開證券的程式」。

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他透露，之前聽親戚的建議，將閒錢全數投入股票，現在卻慘兮兮，「一個頭兩個大」，經過這次股災，比起等待好時機進場，他寧願選擇穩定的高活存，「大家還會選擇把所有空閒資金All in股票嗎？反正我是不敢了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「巴菲特說過，不能承受50%的跌幅，就不要買股票」、「這就是新手沒有先整好心態，急著把錢丟進市場，用閒錢、為啥投這個標的、長期還是短期，沒準備好就是趕緊畢業」、「如果真的怕，可以先存一筆緊急資金在高利活存，之後再進場也不用怕賠光光」、「會睡不好代表不適合你，請務必選擇自己能接受的投資方法」。

關鍵字： 股災台股投資股票美中貿易

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