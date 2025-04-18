SCFI今小跌1.72%　美國關稅政策一變再變貨主觀望不搶運　

▲美國關稅政策一變再變，貨主觀望不搶運。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨業者指出，美國對等關稅暫緩90天，理論上應該會出現搶艙、爆艙、漲價，但都沒有，市場處於「出完貨 → 等政策 → 不急下單」，多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場運力過剩，雖然紅海繞行短期吸收運力，但長期供給過剩壓力仍在。今(18)日上海貨櫃運價指數(SCFI)小跌1.72%，台灣市場運價平盤。

攬貨業分析，船公司轉向「控艙保價」策略(Blank Sailing)控制運力，讓運價穩定。至於挪威海運市場情報平台Xeneta分析遠東輸歐洲貨載大幅增加，碰上壅塞的歐洲港口，恐導致運費揚升現象尚未見到。

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今天下午3點公布的SCFI下跌24.10點，指數來到1370.58點，小跌1.72%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1316美元，下跌40美元，跌幅2.95%；地中海線每箱2161美元，上漲17美元，漲幅0.79%；美西每大箱2103美元，下跌99美元，跌幅4.50%；美東每大箱3251美元，上漲80美元，漲幅3.28%。

波斯灣線每箱運價1266美元，下跌43美元，跌幅3.8%，南美線(桑托斯)每箱運價1573美元，上漲7美元，漲幅0.45%；東南亞線(新加坡)每箱運價450美元，上漲2美元，漲幅0.45%。