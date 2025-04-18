台積電慈善基金會攜手日本熊本大學及菊陽町　締結三方合作協議

▲台積電慈善基金會與熊本大學及菊陽町締結三方合作協議。（圖／台積電慈善基金會提供）

記者高兆麟／綜合報導

面對全球人口高齡化浪潮，如何讓高齡者「活得久，也活得健康」，成為各國社會共同面對的重要課題。台積電慈善基金會長期關注長輩健康課題，於 4 月 17 日及 18 日攜手在陽明交通大學林奇宏校長、關渡醫院陳亮恭院長陪同下，再次前往日本 JASM 台積電熊本廠座落的菊陽町，延續 2024 年交流的「企業×醫院／大學×社區」三角公益模式，更進一步與熊本大學及菊陽町舉行三方簽約儀式，締結「健康長壽」計畫更緊密的合作關係。

除了為社區高齡者打造健康老化的支持系統，由台積電駐廠之日本醫師、熊本大學附設醫院及菊陽町在地診所共同建立的跨機構醫療合作網絡，正式上線運作，為 JASM 熊本廠的台灣外派同仁及其眷屬提供完整、無語言障礙的就醫協助，從一般門診、轉診流程到緊急醫療支援，皆有專屬窗口與即時通訊群組支援，讓派駐熊本廠的台積電員工及家屬，在海外也能安心工作與生活。

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台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，健康不只是醫療的責任，更需要企業、醫療機構與社區一起攜手，創造出支持的環境，我們一樣運用三角公益模式，透過熊本大學的支持，不僅對菊陽町的社區提供健康長壽的資源挹注，也為外派同仁與家人打造了更安心的醫療照顧機制，相信這樣的合作與信任，能成為跨越國界的善循環。

這次合作不僅服務在地社區，由台積電駐廠日本醫師、熊本大學附設醫院及 JASM 廠區鄰近的診所群組成的「在地醫療合作網絡」，也於此行正式啟動，藉由就醫轉介責任分工、設有中日雙語聯繫窗口，整合緊急應變與日常醫療照護，協助 JASM 熊本廠的台灣外派同仁與眷屬，在語言不熟悉、文化差異的環境中，能獲得完整且具人性的醫療支援。

台積電慈善基金會於 2014 年起，開始關注高齡者與獨居老人，透過「愛互聯」平台與醫療夥伴合作，協助弱勢長者就醫、獲得健康支持。多年累積下來的社區照護經驗與志工動員成果，逐漸發展為今日的「企業×醫院×社區」三角公益模式，並持續輸出海外。

台積電慈善基金會表示，未來這套模式將持續優化，並評估擴展至其他台積電海外廠區及在地社區的可行性，共同創造「善的循環」，打造醫療照顧的雙邊互惠共好。