翻轉傳統海港營運思維　港務公司辦高階主管AI應用暨實作研討會

▲台灣港務公司舉辦「2025 AI 應用暨實作研討會」展望講座，前排左三起港務公司李賢義董事長、遠傳電信井琪總經理等貴賓合影。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

生成式AI技術浪潮來襲，加速企業數位轉型，台灣港務公司擁抱AI技術，將AI應用融入智慧港口發展，提升港口作業安全、營運效率及服務韌性。為在這波變革中搶得先機，港務公司今(18)日下午在高雄港旅運中心舉辦「2025台灣港務公司AI應用暨實作研討會」，由李賢義董事長率公司高階主管參與研討會。

活動邀請遠傳電信公司井琪總經理等業界專家，分享企業AI應用經驗，為港務公司高階主管構建AI應用專業思維，掌握AI「點石成金」關鍵秘訣，加速港務公司推動AI應用與數位轉型。

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▲港務公司高階主管參與「2025 AI 應用暨實作研討會」展望講座，並進行實際操作演練。（圖／港務公司）

李賢義帶領高階主管參與研討會，建立由上而下推動的數位領導力，為下一階段智慧港口發展注入新動能，並分享高雄港旅運中心建置智慧營運管理平台，是港務公司的重要專案，由遠傳協助導入智慧微電網結合AI應用，提高旅運中心供電可靠度及綠電使用效率，成為國內外智慧建築典範，並榮獲美國建築師協會紐約市設計大獎、2024台灣優良智慧綠建築設計類黃金獎、系統類鉑金獎殊榮，實現港口智慧永續發展理念。

港務公司表示，本次研討會著重汲取民間企業AI轉型的實務經驗、AI如何應用輔助高階主管精準決策，並透過安排多項AI應用實作體驗，包含會議資料重點即時掌握、國際情資脈動快速消化、專屬問答機器人隨時待命等，讓與會高階主管親自體驗將AI與日常工作進行更深度的結合，節省作業時間並提高決策管理效率。

李賢義進一步表示，因應行政院「AI產業化，產業AI化」政策目標，以及全方位推動公務人員AI知能培育課程，港務公司持續導入數位科技實現全方位港口營運管理，對於推動AI應用，不僅僅是導入新科技，更是思維的啟發與轉變，打造勇於創新的企業文化，將AI技術實際應用於優化業務流程，推動航港服務智慧升級與數位化轉型，提升港口營運效能與競爭力。