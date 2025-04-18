IMO溫室氣體減排中期措施定案　驗船中心辦研討會助航商研析對策

▲CR產業趨勢研討會由鄭志文執行長主持，帶給航運界最即時的國際動態與政策解析。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)今(18)日在台北國泰萬怡酒店舉辦MEPC 83產業趨勢研討會，聚集我國各大航商高階管理及技術主管，共同探討國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第83屆會議(MEPC 83)所拍板定案的航運業溫室氣體減排中期措施，透過實務經驗交流與掌握最新國際規範動向、研析對策，並共同思索我國航運產業永續轉型之路。

CR執行長鄭志文博士於開幕致詞時表示，本次會議中歷經長期討論的溫室氣體減排中期措施終於定案，根據決議自2028年1月1日起，國際航線總噸位5,000以上船舶，須符合IMO所定的年度燃料溫室氣體強度(GFI)目標值，超標者將依分段級距繳納費用至IMO淨零基金。

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此外，有關碳強度指標(CII)更進一步定案2027至2030年間，每年以2.625%幅度持續加嚴船舶能效規定，展現IMO在管控船舶溫室氣體排放的高度決心。CR將持續關注國際產業發展，全力協助我國航商與國際法規接軌，盼在全球能源轉型的浪潮下，持續鞏固台灣在全球航運中的關鍵地位。

研討會開始由CR研究處法規組葉德生組長針對IMO溫室氣體減排中期措施進行重點解析，簡報內容包含IMO溫室氣體減排中期措施的時程表與流程圖，詳細說明驗證GFI資料流程與船舶決定合規措施的細節，協助航商掌握未來各節點所需遵循的規定。

葉德生組長指出，中期措施的設計重點在於刺激產業的燃料轉型，透過IMO淨零基金回饋獎勵給使用零與近零溫室氣體燃料或能源(ZNZs)的船舶，使航運產業實現綠色轉型。

緊接著CR技術處黃義順副處長亦針對航運業因應IMO溫室氣體減排中期措施的未來趨勢與準備策略進行簡報分享，說明船舶能效管理計劃(SEEMP) 將納入GFI計劃之影響，並強調SEEMP內容涉及範圍較廣，建議船東可於2027年9月即開始送審，預留充裕的因應時間以符合要求，會中也分享了替代燃料與新興技術的發展趨勢，並深入分析不同時間節點下，使用各類替代燃料以達成減排目標的最佳策略。

本次研討會議討論熱烈，顯見各大航商對於替代燃料的選用策略尤為重視，在未來替代燃料的供應量與價格趨勢尚未明朗的情況下，IMO已公布的中期減排措施，成為各大航商評估船隊影響的重要指標，會中航商也分享了使用替代燃料的可行性與投資效益，顯示出航運業界面對全球的能源轉型已積極布局，攜手邁向淨零排放的永續目標。

節能減排將是全球航運產業必須要面對的共同課題，CR表示將持續致力於為航商提供優質及高滿意度的技術協助與支援，並創立官方LINE帳號與FB臉書粉絲團即時分享各項訊息，歡迎航運界先進踴躍加入，共享最新海運產業動態。

本次研討會資料已發布於CR官網-技術研討會資料下載專區(https://www.crclass.org/seminar/)，CR歡迎各界踴躍下載。