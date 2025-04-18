ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

IMO溫室氣體減排中期措施定案　驗船中心辦研討會助航商研析對策

▲CR產業趨勢研討會由鄭志文執行長主持，帶給航運界最即時的國際動態與政策解析。（圖／CR提供）

▲CR產業趨勢研討會由鄭志文執行長主持，帶給航運界最即時的國際動態與政策解析。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)今(18)日在台北國泰萬怡酒店舉辦MEPC 83產業趨勢研討會，聚集我國各大航商高階管理及技術主管，共同探討國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第83屆會議(MEPC 83)所拍板定案的航運業溫室氣體減排中期措施，透過實務經驗交流與掌握最新國際規範動向、研析對策，並共同思索我國航運產業永續轉型之路。

CR執行長鄭志文博士於開幕致詞時表示，本次會議中歷經長期討論的溫室氣體減排中期措施終於定案，根據決議自2028年1月1日起，國際航線總噸位5,000以上船舶，須符合IMO所定的年度燃料溫室氣體強度(GFI)目標值，超標者將依分段級距繳納費用至IMO淨零基金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，有關碳強度指標(CII)更進一步定案2027至2030年間，每年以2.625%幅度持續加嚴船舶能效規定，展現IMO在管控船舶溫室氣體排放的高度決心。CR將持續關注國際產業發展，全力協助我國航商與國際法規接軌，盼在全球能源轉型的浪潮下，持續鞏固台灣在全球航運中的關鍵地位。

研討會開始由CR研究處法規組葉德生組長針對IMO溫室氣體減排中期措施進行重點解析，簡報內容包含IMO溫室氣體減排中期措施的時程表與流程圖，詳細說明驗證GFI資料流程與船舶決定合規措施的細節，協助航商掌握未來各節點所需遵循的規定。

葉德生組長指出，中期措施的設計重點在於刺激產業的燃料轉型，透過IMO淨零基金回饋獎勵給使用零與近零溫室氣體燃料或能源(ZNZs)的船舶，使航運產業實現綠色轉型。

緊接著CR技術處黃義順副處長亦針對航運業因應IMO溫室氣體減排中期措施的未來趨勢與準備策略進行簡報分享，說明船舶能效管理計劃(SEEMP) 將納入GFI計劃之影響，並強調SEEMP內容涉及範圍較廣，建議船東可於2027年9月即開始送審，預留充裕的因應時間以符合要求，會中也分享了替代燃料與新興技術的發展趨勢，並深入分析不同時間節點下，使用各類替代燃料以達成減排目標的最佳策略。

本次研討會議討論熱烈，顯見各大航商對於替代燃料的選用策略尤為重視，在未來替代燃料的供應量與價格趨勢尚未明朗的情況下，IMO已公布的中期減排措施，成為各大航商評估船隊影響的重要指標，會中航商也分享了使用替代燃料的可行性與投資效益，顯示出航運業界面對全球的能源轉型已積極布局，攜手邁向淨零排放的永續目標。

節能減排將是全球航運產業必須要面對的共同課題，CR表示將持續致力於為航商提供優質及高滿意度的技術協助與支援，並創立官方LINE帳號與FB臉書粉絲團即時分享各項訊息，歡迎航運界先進踴躍加入，共享最新海運產業動態。

本次研討會資料已發布於CR官網-技術研討會資料下載專區(https://www.crclass.org/seminar/)，CR歡迎各界踴躍下載。

關鍵字： IMO溫室氣體減排定案驗船中研討會研析對策

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王彩樺被酸「撞臉古文物」 認「進廠維修」大方自嘲

推薦閱讀

44萬股民嗨領！華南金股東會紀念品曝光 　LINE熊大造型不鏽鋼杯

44萬股民嗨領！華南金股東會紀念品曝光 　LINE熊大造型不鏽鋼杯

擁有近44萬股民的公股金控華南金（2880）今（18）日公告股東會紀念品「是市價約990元的「LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」，杯身採用不鏽鋼製成，耐用且環保，搭配超萌的熊大造型吊飾，可當作吸管套，更添趣味性。

2025-04-18 15:35
SCFI今小跌1.72%　美國關稅政策一變再變貨主觀望不搶運　

SCFI今小跌1.72%　美國關稅政策一變再變貨主觀望不搶運　

大型攬貨業者指出，美國對等關稅暫緩90天，理論上應該會出現搶艙、爆艙、漲價，但都沒有，市場處於「出完貨 → 等政策 → 不急下單」，多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場運力過剩，雖然紅海繞行短期吸收運力，但長期供給過剩壓力仍在。今(18)日上海貨櫃運價指數(SCFI)小跌1.72%，台灣市場運價平盤。

2025-04-18 15:36
外銀曝中國客戶降低美資產比重　「減持美債轉歐債」

外銀曝中國客戶降低美資產比重　「減持美債轉歐債」

德意志銀行表示，由於美國總統川普的關稅措施引發大量中國投資者撤離美國資產，中國客戶已減少部分美國國債持有量，轉而購買歐洲債券。

2025-04-18 14:26
美對陸製船收費辦法出爐　陽明：所屬聯盟重新調整船隊配置

美對陸製船收費辦法出爐　陽明：所屬聯盟重新調整船隊配置

根據美國貿易代表辦公室（USTR）17日公布於《聯邦公報》的方案，對中國大陸製造船舶額收取的港口費，改採取每次航程僅收取一次，而非原先提案的每彎靠一個港口計費一次，對貿易運輸業衝擊有縮小，但仍是嚴重負擔，陽明海運高階表示，實施日期公司距今還有近半年，公司所屬Premier會調整船隊布置，做出適當因應，並設法轉嫁增加的成本。

2025-04-18 14:16
迎急單+美對中國船隻收港口費　航運類股撐盤走揚

迎急單+美對中國船隻收港口費　航運類股撐盤走揚

關稅暫緩90天，航運業迎來企業加緊出貨急單，而緊接美國總統川普政府宣布，將對進入美國港口的中國製造船隻徵收港口費用，激勵航運股走揚，類股指數早盤一度勁揚逾3%，至於個股表現中萬海（2615）最高上漲逾8%，上攻86.1元，四維航（5608）漲幅逾3%，中櫃（2613）開高之後直奔31.6元漲停價位。

2025-04-18 12:37
公司派、外資再互槓！可成發五大聲明　反駁外資股東TIH說法

公司派、外資再互槓！可成發五大聲明　反駁外資股東TIH說法

針對1%股東TIH對媒體發布之新聞稿，可成科技（2474）再發5大聲明駁斥，和外資股東持續互槓，針對外資說法，可成聲明如下：

2025-04-18 10:55
台積電成本增「長期毛利率仍上看53%」　郭明錤：其他廠恐更不好過

台積電成本增「長期毛利率仍上看53%」　郭明錤：其他廠恐更不好過

台積電（2330）17日法說會中表示，儘管有海外廠折舊影響，但長期毛利率仍能保持53%以上，知名分析師郭明錤表示，台積電法說會中對毛利率的預估53%，相比今年首季58.8%，負面的影響高於先前預期，主要因為反應了通膨和關稅，但台積電還有能力漲價，換句話說，台積電又再次設立高門檻，可能會讓其他廠商更難過。

2025-04-18 10:21
關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

繼四月初美國拋出對等關稅議題引發全球市場震撼後，於4/9又宣布高額關稅措施暫緩90天實施，激勵全球股市反彈，截至昨（17）日止，台股大盤也自波段低點17391點反彈11.19%，各類股指數表現全數上揚，進一步觀察反彈幅度前十大類股，電子與非電類股都有表現，當中電腦及周邊設備上漲20.9%表現最佳、電子通路19.27%居次，運輸類以18.98%居第三，其他上榜的類股還有電子零組件、光電、玻璃陶瓷、運動休閒等等，指數漲幅都超過15%，也反映出在類股表現輪動分散下，當前選股操作更顯重要。

2025-04-18 09:50
陳立武為英特爾大瘦身　精簡領導團隊、重要業務拆賣

陳立武為英特爾大瘦身　精簡領導團隊、重要業務拆賣

根據外媒aastocks報導，英特爾新任執行長陳立武正在精簡英特爾的領導團隊，讓重要的晶片組直接向他彙報。根據曝光的備忘錄，英特爾還提拔網路晶片主管Sachin Katti擔任技術長兼人工智慧主管。這些領導層變動是陳立武上個月上任後的首次重大變動。英特爾的數據中心和人工智慧晶片組以及個人電腦晶片組將直接向陳立武彙報。

2025-04-18 10:50
加油要快！　汽油下周估漲0.2至0.4元

加油要快！　汽油下周估漲0.2至0.4元

下周油價喊漲！國際油價因美國對伊朗石油出口實施新制裁、美國暫緩實施加增關稅政策而上漲，國內油價汽油預估下周調漲0.2到0.4元。

2025-04-18 13:23

讀者迴響

熱門新聞

送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」

44萬股民嗨領！華南金股東會紀念品曝光 　LINE熊大造型不鏽鋼杯

聽親戚勸「All in存款買股」慘賠破萬　他崩潰

50萬股息入帳！他曝「1檔ETF」波動相對低

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

國人憂3原因延後退休！　調查估退休生活需準備1600萬　

陽明海運發重訊　新加坡2間子公司7月底前合併

即／美股三大指數上漲「突然大跌」　台積電ADR漲3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366