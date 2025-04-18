外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，台積電今日對此也聲明表示，公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，也已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

先前《路透社》報導，台積電遭美國商務部調查是否違反美國的出口管制規定，恐遭10億美元或者更高罰款。

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而根據《 Semi Analysis》最新報導，華為繞過制裁所生產最新 AI 伺服器 CloudMatrix 384計算性能幾是 GB200 NVL72 的兩倍。報導稱，Ascend 910 是主要由台積電代工，華為透過第三方公司購買約 5 億美元的 7 奈米晶圓，台積電（2330）就是因這項違規交易被處以 10 億美元罰款。

台積電今日聲明指出，台積電作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。如果台積電認為有任何可疑情形，公司會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積電強調，公司已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

