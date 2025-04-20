因應美國關稅協助產業升級轉型　經濟部放寬申請條件明公布方案

▲經濟部長郭智輝。（圖／經濟部提供）

記者廖婕妤／台北報導

為協助業者因應美國關稅，經濟部長郭智輝19日陪同行政院長卓榮泰到新北土城產業園區進行「產業傾聽之旅」，與紡織、印刷、電子、汽車零件、自動化設備、醫療器材等新北產業代表對話並了解需求；880億元的支持方案也計劃放寬申請條件，明（21）日將公布申請程序，讓更多業者更容易取得政府幫助。

卓榮泰表示，自4月3日美國宣布新關稅政策以來，行政團隊立即密集向總統報告，在最短時間研擬對策，提出「9大面向、20項措施、880億元」支持方案，協助企業做最大調適。

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卓榮泰指出，政府目前不僅著眼於因應短期世界經貿局勢的衝擊與變化，更將擬定中長期經濟發展策略，期盼協助國內高科技產業布局海外市場、中小微企業推動淨零與數位轉型，營造更優質的投資環境。

經濟部也特別感謝立法院三讀通過「產業創新條例」部分條文修正案，於投資抵減項目新增人工智慧與節能減碳，及提高投資抵減上限金額，亦加大投資新創事業力道，有助國內產業升級，以因應美國關稅衝擊。

會中卓榮泰與產業代表交換意見，對於產業代表所反映洗產地、出口管制、低價傾銷及違規轉運問題，政府會採取事前預防、事中嚴查、事後嚴罰三項防線，全力協助產業；另有關醫療器材業者反映認證及稅率問題會再與行政團隊協商討論。