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中信銀強化行動銀行設備認證　5／19起祭3大調整

▲中信銀外觀。（圖／記者李毓康攝）

▲中信銀外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為提供安全的交易服務，中信銀宣布將分階段將調整設備認證功能，並修訂「中國信託商業銀行行動銀行設備認證服務使用條款」，祭出3大調整，為行動銀行業務嚴加把關。

中信銀指出，3大變動包括：

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1、自5月19日起，將陸續針對高風險名單之用戶進行行動銀行設備認證服務(下稱本服務)管控(如停用或限制不得啟用設備認證服務)，高風險名單係依據本行風險控管機制所認定之情形如下：

＊使用者所開立於本行任一帳戶(包含一般存款帳戶或信用卡帳戶等，下稱帳戶)，經司法或警察機關通知本行為異常帳戶者(含警示帳戶、告誡帳戶、衍生管制帳戶等)，或其他經本行認定為高風險之帳戶者。

＊使用者與他人共用於同一行動裝置啟用設備認證服務，且該他人所開立於本行之任一帳戶經司法或警察機關通知本行為異常帳戶者(含警示帳戶、告誡帳戶、衍生管制帳戶等)。

2、自6月14日起，每一台行動裝置最高僅供一名使用者進行設備認證，使用者非有合理事由（即未成年人與其法定代理人、或其他經本行例外要求提供合理原因者），並經中信銀認為必要時，不得共用於同一行動裝置啟用本服務。使用者若無合理事由而共用同一行動裝置啟用這項服務，中信銀得逕行停止提供服務。

3、如果使用者原完成設備認證之行動裝置因上述原因經本行停止提供本服務者，依本服務所提供之相關功能(包含但不限於非約定轉帳、簡易登入、推播OTP、提高非約轉額度、QR Code登入、無卡提款、快速驗證等功能)亦將一併予以停用。

合庫銀控管網銀、行動銀約轉

除了中信銀以外，為了強化防詐措施，合庫銀也公告，網路銀行(含行動銀行)約定轉入帳號組數管控，自本周三（4月23日）起，調整約定轉入帳號上限組數為個人戶30組及企業戶50組。

合庫銀指出，若已約定轉入帳號組數超過上限，目前原約定組數維持不變，未來如再新增約定轉入帳號時，須先註銷原約定轉入帳號並低於上限組數後，方可辦理新增約定轉入帳號。

關鍵字： 銀行安全行動銀行認證防詐

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