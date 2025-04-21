台積電美國廠去年虧損143億元　創赴美設廠後新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在台積電（2330）最新的股東會年報中，台積電也揭露海外廠的盈虧情形，其中，美國亞利桑那州新廠可說是最燒錢的海外廠，去年就認列虧損近143億，日本廠則認列超過43億元虧損，歐洲則是虧損5億，不過中國南京廠去年則是大賺近260億元。

台積電董事長魏哲家日前在法說會中表示，美國亞利桑那州第一座廠已經在去年第四季開始量產，第二個3奈米廠已經建造完成，第三和第四廠未來將生產2奈米製程和A16製程，預計今年稍晚動土，等美國投資完成後，約30%的2奈米及以下產能將位於亞利桑那州，這樣將在在美國成立一個獨立的製造業聚落，他也針對美國投資首次點名客戶名稱，表示包括Apple、NVIDIA、AMD、高通、博通等五大客戶都在美國廠生產，相比起過去未直接講出客戶名，可說是一大改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過根據台積電過往年報資料，亞利桑那州廠在2021年到2023年分別虧損48.1億元、94.3億元及109.24億元，去年更虧損達142.98億元，累計過去四年已累虧394億元。

日本JASM去年則虧損43.75億元，同樣是日本建廠後最大虧損，過去JASM於2023年虧損29.65億元，2022年則虧損5.93億元，三年合計虧損79.33億元。

