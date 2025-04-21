安成生技宣布1:1換股併杜康藥業　合併基準日暫訂9月30日

▲安成生技宣布1:1換股併杜康藥業。（圖／翻攝櫃買直播）

記者高兆麟／綜合報導

安成生技（6610）今（21）日召開董事會，決議通過採換股方式吸收合併杜康藥業股份有限公司，並以安成生技為存續公司。本案尚須提請雙方股東會決議通過，安成生技預計於2025年6月6日召開股東常會進行表決，並將依規定向主管機關申請核准，合併基準日暫訂為2025年9月30日。

安成生技、杜康藥業皆為專注505(b)(2)法規途徑的新藥開發公司，藉由對已上市藥物進行改良或應用在新適應症，期望以掌握安全且更快速的方式，解決未被滿足的醫療需求。藉由本次合併，將有效整合團隊與資源、強化研發動能、擴大營運規模，進一步提升核心競爭力與企業價值。

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根據合併條件，安成生技將以發行新股方式進行換股，換股比例為每1股杜康藥業普通股換發1股安成生技普通股。合併完成後，安成生技實收資本額將由新台幣8.76億元提高至18.36億元。

安成生技表示，本次合併預期將產生多重效益，包括拓展新藥研發產品線、切入新的疾病領域、整合臨床與法規資源、分散產品開發風險，以及提升資本市場的能見度與公司價值等。

安成生技的核心資產AC-203為全球首見、專用於治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）的皮膚外用藥，已進入全球多國多中心第二／三期臨床試驗；杜康藥業則專注於中樞神經領域，其核心產品NORA520為Brexanolone的口服前驅藥，鎖定產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）與重度憂鬱症（major depressive disorder, MDD）為主要適應症，並於2022年完成台灣與美國健康受試者的一期臨床試驗，目前治療PPD的二期臨床試驗正在美國進行收案。

杜康藥業董事長，身兼安成生技與杜康藥業大股東的陳志明博士表示：「安成生技與杜康藥業皆為小型生技公司，雙方皆根植台灣、放眼全球。此次合併將促使雙方結合理念、策略與資源，共同建立更大的平台，以便吸引國際人才、強化研發能力，同時拓展業務觸角，加速新藥開發與商業化的進程。」

安成生技董事長吳怡君則指出：「本公司與杜康藥業分別專注於罕見皮膚疾病與高盛行率的精神疾病，鎖定有醫療需求未獲滿足的適應症，為病患提供安全、有效且方便的治療用藥。通過本次合併，本公司將擴充產品線，一方面擴大規模、提升效率，另一方面分散風險，為全體股東創造更高的價值。」

本次合併完成後，安成生技將持續推動旗下研發中各項藥物的臨床試驗與全球授權，預期合併綜效將陸續展現，為公司帶來更大的成長動能。