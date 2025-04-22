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築間4／30掛牌上櫃　今公開申購最後一天、抽中賺近萬元

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）將於4／30掛牌上櫃，每股承銷價為45元，公開申購張數為912張，今（22）日為申購最後一天，並將於24日公開抽籤；以昨收盤價54.8元計，抽中1張賺近1萬元，報酬率逾2成。

築間辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股4780張，其中3251張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共668筆，合格投標量11,813張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

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築間2010年以火鍋起家，深耕台灣餐飲市場多年，洞察台灣飲食文化多元融合，以及年輕消費群體崛起，帶動餐飲市場的變化，近兩年加大力度擴張集團品牌版圖，從鍋物、日式燒肉到中式料理、韓國美食，個人套餐到吃到飽，目前集團已推出13個餐飲品牌，市場版圖也從台灣跨出海外，2024年正式插旗香港、日本兩大海外市場，全球總店數近200家。

築間表示，前幾年集中衝刺品牌規模的擴張，提升在台灣餐飲市場的市占率，今年將著重於火鍋及燒肉等類別的發展。據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲也有一年近百億的商機，目前集團旗下鍋物品牌4個，燒肉品牌7個，客單價跨及平價到高端，4月初所推出的新品牌「芡芳石頭火鍋」，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標2025年上半年開出10家分店。

展望未來，築間將持續深耕海內外餐飲市場，提升品牌市占率，國內將以新舊品牌雙線發展策略，推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落效益。集團將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，以提升獲利能力，維持集團長遠發展的成長動能。

關鍵字： 上櫃競價拍賣築間IPO火鍋

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