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國泰世華永續表現卓越！獲頒全球最佳永續金融銀行殊榮　以實際行動響應地球日主題 「地球力」

▲▼國泰世華,全球最佳永續金融銀行,地球日。（圖／國泰世華提供）

▲國泰世華以實際行動響應地球日主題 「地球力」。圖為國泰世華銀行總部，2024年即100%導入綠電。（圖／國泰世華提供）

記者錢雅慧／綜合報導

國泰世華銀行長年推動能源轉型，近期再於國際媒體Global Markets Media舉辦的「2025年ESG 投資獎 (ESG Investing Awards)」 獲頒「最佳永續金融銀行」(Best Bank for Sustainable Finance)，不僅成為本屆亞洲唯一一家拿下優勝者(Winner)的企業，更在摩根士丹利（Morgan Stanley）、道明銀行集團（TD Bank Group）、加拿大豐業銀行（The Bank of Nova Scotia）等企業中脫穎而出，成為該項目中唯一優勝企業。

身為台灣永續金融領航品牌，國泰世華以「低碳經濟藍圖」、「環境永續藍圖」規劃能源轉型政策，涵蓋範疇一至三類碳排放與再生能源的運用，此舉也呼應今年地球日的主題：「地球力」(Our Power, Our Planet)。國泰世華不僅率台灣金融業之先，於2022年率先完成總行大樓能源轉型，在落實自身轉型時，亦以金融解方，協助各級客戶與關係人參與淨零，邁向永續。

國泰世華表示，永續轉型並非風險，而是企業成長、蛻變的養分，更是應對風險的試金石。投入永續過程中，國泰世華獲得許多創新成果，包括：推動內部能源使用轉型的「內部碳費」、亞洲首個賦能企業和員工共創轉型的薪轉模式─「永續績效連結薪轉」等，皆為企業帶來新的營運模式。因此，在規劃轉型的路徑上，國泰世華更加重視「轉型方法」，為利害關係人創造共利與長期價值。

為分享經驗，共尋轉型解方，國泰世華打造多元合作模式。例如：與國際環境揭露權威CDP合作，協助客戶了解淨零排放及管理環境影響的重要性，2024年邀請逾150家企業參與計畫，在外部專家、本行同仁及參與企業共同努力下，成功促進121家企業取得CDP評分；並透過與權威單位合辦轉型論壇、工作坊，分享轉型知識。

此外，國泰世華更與國內第一家碳盤查查證機構-金屬工業研究發展中心合作，提供企業轉型技術，加速產業淨零減碳進程；另也根據客戶所屬產業、企業規模、碳排多寡、ESG發展進程等條件，制定客製化的議合模式，透過議合場景來協助客戶強化淨零轉型能力。同時，以永續績效連結貸款、綠色存款、永續績效連結薪轉和中小企業永續金融夥伴專案等多樣金融方案，透過技術和資金上的協助，幫客戶邁向永續。

全方位的永續發展，國泰世華連續兩年獲金管會永續金融評鑑績優前25%、2024年菁業獎「最佳綠色金融專案獎」特優獎、連續兩屆獲「國家企業環保獎」肯定。國泰世華表示，2024年不僅總部大樓及三家綠色分行已通過國際碳中和標準「PAS2060組織型碳中和查證 」，更發揮「綠房東」角色簽訂再生能源購電協議(CPPA)，提供承租戶綠電使用選擇，獲得承租戶響應。未來，國泰世華將持續響應「地球力」，透過企業影響力凝聚綠色意識，實踐淨零生活，邁向永續未來。

關鍵字： 國泰世華全球最佳永續金融銀行地球日

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