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國泰世華、橋頭地檢署共簽反詐MOU　強化公私反詐防護網

▲▼ 防詐,國泰世華,橋頭地檢署,金融安全,合作,反詐,打詐,斥詐論壇,聯盟盾專案,詐欺,洗錢,金融犯罪。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行與橋頭地檢署簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，持續擴大公私協力提升協防量能。簽約儀式由國泰世華銀行總經理李偉正（左）與橋頭地檢署檢察長張春暉（右）共同代表簽署，共創金檢反詐合作里程碑。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

國泰世華銀行阻詐不遺餘力，阻詐成效蟬聯兩年業界第一，根據警政署最新統計，國泰世華113年度臨櫃攔阻成功件數逾2,500件，金額達20.5億元，阻詐成效卓越。為打造更安全的金融環境，國泰世華銀行今(11)日宣佈將與臺灣橋頭地方檢察署（簡稱「橋頭地檢署」）攜手合作，由國泰世華銀行總經理李偉正與橋頭地檢署檢察長張春暉，共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），正式建立雙方針對可疑金融帳戶的即時通報機制，共創金檢反詐合作里程碑。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「國泰世華致力建立完善金融防詐守護網，積極推動各界防詐策略聯盟合作，持續擴展與民間企業、政府部門與金融同業的交流，共同建立包括資訊共享、風險預警、資金攔截以及推動反詐騙科技等多重防護機制。我們十分榮幸與橋頭地檢署跨領域合作，以利更精準地識別與管理潛在的非法金融帳戶，可望共同厚植公、私部門協防能量，展現國泰世華與橋頭地檢署聯防合作的決心與行動力。」

國泰世華銀行致力發展橫跨科技、聯盟、關懷、知識等四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖，除落實臨櫃關懷提問與精進智能科技防詐工程，為擴大詐騙防制效益與效率，從源頭堵詐更成首要關鍵。本次MOU簽署後，未來將在法律規範保障下強化雙方情資交流，橋頭地檢署可將近年偵結案件中，涉及詐欺、洗錢之金融帳戶與犯罪樣態進行分享；國泰世華則將持續運用AI技術及數據強項，監測可疑帳戶，並在發現涉及重大詐欺之金融帳戶時，通過專責窗口即時通報檢方，達成事前管制潛在不法帳戶的目標。預估將大幅提升金檢打詐聯防偵測效能，遏止金融詐騙及洗錢等犯罪行為。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示：「橋頭地檢是全國最早採行『可疑帳戶預警中心』的地檢署，自成立迄今，已有效攔阻疑似詐騙金額逾新臺幣1億元，成效斐然；然而，我們發現等待被害人報案再追查金流的方式已不足以因應詐團洗錢速度，為掌握防詐先機，我們期望透過與金融機構密切協作，結合彼此專業與資訊優勢，透過『逆打』策略，才能真正斬斷詐團命脈。」檢察長張春暉進一步表示：「此次特別感謝國泰世華與司法機關並肩作戰，展現出高度社會責任與專業能力，我們也期盼未來能與更多金融機構建立夥伴關係，攜手打造更安全的金融環境與社會秩序。」

▲▼ 防詐,國泰世華,橋頭地檢署,金融安全,合作,反詐,打詐,斥詐論壇,聯盟盾專案,詐欺,洗錢,金融犯罪。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行與橋頭地檢署共同簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，將大幅提升金檢聯防偵測效能，遏止金融詐騙等犯罪行為，共同力守民眾資產安全。簽署儀式由國泰世華總經理李偉正（左四）、橋頭地檢署檢察長張春暉（右五）率領同仁合影留念。

國泰世華銀行將反詐行動視為首要任務，展現對金融安全的堅定追求，112年、113年連兩年臨櫃攔阻詐騙金額居同業之冠、亦獲行政院院長卓榮泰親赴營業部視察勉勵。未來將持續與主管機關、金融同業合作並進，共同提升全民識詐知能，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命，提升金融環境反詐韌性，守護民眾資產安全。

關鍵字： 防詐國泰世華橋頭地檢署金融安全合作反詐打詐斥詐風雲論壇聯盟盾專案詐欺洗錢金融犯罪

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