日亞在德對億光提起訴訟　請求專利侵害損害賠償9365萬

▲億光遭日亞請求專利侵害損害賠償9365萬元。（示意圖／資料畫面）

記者高兆麟／綜合報導

日亞化學於杜塞道夫地方法院（Düsseldorf District Court）對臺灣LED製造商億光電子工業股份有限公司與其德國子公司Everlight Electronics Europe GmbH提起訴訟，根據杜塞道夫地方法院先前作成的二件終局判決，於本件訴訟中請求專利侵害之損害賠償250萬歐元（約合新台幣9365萬元）。

前述兩則杜塞道夫地方法院判決皆與日亞的 YAG 專利 EP 936 682 (DE 697 02 929)相關。在第一件判決(案號 4b O 56/12)中，法院肯認億光侵害日亞的YAG專利。在第二件判決(案號 4b O 161/17)中，億光承認日亞提出的所有主張，因此法院就這些主張作成有利日亞的決定。

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日亞表示，由於億光最初曾抗辯其應負擔的損害賠償範圍僅止於侵權判決中所具體臚列之產品，並拒絕提交其它產品的帳冊資料，日亞因此提起執行程序而法院最終亦肯定日亞之法律主張。基此，億光已接受其應盡之法律義務，並已提交完整的帳冊資料。

日亞認為合理的損害賠償金額應為250萬歐元。此項金額是根據億光提交的帳冊資料所計算。因此，日亞現啟動法院程序並主張此項損害賠償金額。

日亞強調，公司致力於保護其擁有之專利及其他智慧財產權，將在適當且必要時，於任何國家對侵權人採取措施。