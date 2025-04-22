AI也懂五蘊皆空！愛比科技攜手國際佛光會　打造全球首套佛教專用語意翻譯系統

▲愛比科技與國際佛光會世界總會與佛光山人間佛教研究院，共同開發全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體。（圖／愛比科技提供）

記者陳弘修／台北報導

繼攜手國內大專院校將AI多語言翻譯技術與系統導入校園後，愛比科技（6858）22日正式發表與國際佛光會世界總會與佛光山人間佛教研究院，共同開發全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體，在台灣宗教界創下與AI科技融合的新里程碑。

愛比科技總經理李信宜表示，愛比科技致力於開發貼近人心的智慧解決方案，此次與佛光山的合作是 AI 在宗教文化應用上的重要實踐。「Vurbo.ai佛教專業版（Buddhist 4.0）」 軟體是整合國際佛光會與佛光山提供的一萬條佛教專業詞彙，結合大型語言模型（LLM）進行情境擴增訓練，有效提升 AI 對佛教深層語義的理解與轉譯能力，軟體採用「中譯英－英轉多語」中介策略，搭配「一對多語」字幕顯示功能，即時支援多語同步切換，特別適用於跨文化弘法與多語族群溝通。

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李信宜表示，在合作發表會中，愛比科技也特別展示了全新開發的「一對多語網頁翻譯功能」，與會者只需掃描現場提供的 QR Code，即可於手機上選擇所需語言，透過字幕閱讀即時接收佛法內容，全面滿足多語背景信眾的理解需求，打造一個國際化、多語共融的智慧弘法場域。這個功能未來也將拓展應用至教育、國際會議及大型文化活動等多元場景，讓 AI 不僅是語言溝通的工具，更成為促進文化交流與知識共享的重要橋樑。

愛比科技指出，此次使用大型語言模型（LLM）將國際佛光會及佛光山所提供的佛學語意辭庫翻譯作為訓練基礎、擴增造句，讓模型可以理解其使用情境、範例，並進行 Fine-tuning，以強化 AI 對佛教詞彙的語意理解與應用能力。

以佛教語言高度專業，語境豐富多義，常見術語如「中道」、「五蘊皆空」或語句如「大千世界古、不二法門深」為例，這些佛教語句均蘊含深厚宗教哲理，如果缺乏語境判讀與教義理解，在轉譯過程中極易產生語意偏差，影響佛法內涵的正確傳遞。在開發過程中也發現，若未進行語意優化，「慈悲」可能被辨識為「瓷杯」，將「出家人應具慈悲」錯譯為「出家人應具瓷杯」，突顯宗教語言處理的高度複雜性與專業門檻。

愛比科技也表示，軟體從啟動至導入完成歷時半年以上，後續將持續優化模型效能與擴充術語庫，為弘法奠定堅實基礎，推動佛教語言數位化邁向新里程。