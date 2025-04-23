私校七雄周遭房價比一比　薇閣周邊平均1500萬元就能入主！

▲永慶房屋統計「私校七雄」周遭房價行情，其中薇閣中學房價最為實惠，平均1500萬元就能入主！（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了給孩子不一樣的受教環境，許多家長不惜付出許多金錢和時間成本，讓孩子就讀明星私立中學，甚至願意砸重金在學校旁購置住宅，方便孩子上下學。入學競爭激烈、被譽為「私校七雄」的延平、復興、靜心、東山、南山、再興、薇閣七所知名私立學校，永慶房屋統計周遭房市行情，其中延平中學周遭房價最高，平均單價高達112.8萬元、平均總價4911萬元，位居七雄之冠。

就在帝寶旁邊 延平中學周邊住宅單價112.8萬元

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，延平中學不僅是國內的升學名校，其座落地點更是位於台北市大安區的豪宅地段，知名豪宅社區如「帝寶」、「仁愛吾彊」都在附近，周邊房價自然不斐。對於想要在延平中學周邊購置房屋方便孩子通勤的父母，口袋沒有一點深度，難度頗高。

私校七雄中，周遭房價次高的是同樣位於大安區的復興中學，平均單價站上108.3萬元，住宅平均總價高達4667萬元。陳金萍指出，復興中學位於仁愛圓環旁，周遭高級百貨、頂級商辦林立，亦不乏有眾多豪宅社區，如「元大栢悅」、「潤泰敦仁」等，帶動周遭房價居高不下。

北投薇閣周邊單價約50萬元 私校七雄中房價最實惠

相較於住宅單價動輒破百萬元的延平中學、復興中學，私校七雄中亦有房價較為平實的選項。位於北投區的薇閣中學，平均單價為50.5萬元，平均總價為1473萬元，是私校七雄中裡最實惠的選項。陳金萍分享，薇閣中學位於台北市相對外圍的北投區，比鄰的中和街亦是台北市知名的房價低陷區，房價相對親民。部分住在台北市市中心、財力雄厚的家長，為了方便就讀薇閣中學的孩子就近通勤，往往就在該區域購置房產。

房價第二實惠的則是文山區的再興中學，平均單價56萬元、平均總價1918萬元。陳金萍指出，文山區也是台北市相對蛋白的區域，再興中學附近的興隆路和木柵路二段，是木柵開發較早的區塊，因此有許多平實的住宅選項，也讓住宅價格相對親民。陳金萍補充，該區域市場、學校、公園、商家林立，生活機能良好，近來亦有不少指標建案落腳此處，包括「元利四季莊園」、「將捷旅境.真境」、「漢皇蒔序」等，未來有望帶動房價持續上攀。

陳金萍表示，許多高資產族群為了給孩子更好的受教環境，不僅極盡所能讓孩子進入知名學校就讀，更砸重金購置周邊房屋，節省孩子的通勤時間，也讓知名學區周邊的住宅交易熱度不減。