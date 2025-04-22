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TECH WORLD館願與世界「共好」　六個月展期估訪客百萬人次

▲世博會台灣的「TECH WORLD館」今日揭幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲世博會台灣的「TECH WORLD館」今日揭幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣在今年大阪關西世博會名列熱門館之一的「TECH WORLD館」今(22)日正式揭幕，由玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳主持開館典禮，現場貴賓雲集，日本國際博覽會協會副事務總長高科淳與我國駐日代表李逸洋也亦親臨祝賀，攜手揭開這場融合科技與人文的未來之旅，盛邀全球民眾共同見證「與世界共好」的美好想像。

自4月13日世博開園以來，參觀人數已突破80萬人次，即使有時天候不佳，依然人潮不減、熱情不斷。TECH WORLD館自試營運以來也創下佳績，已吸引超過4萬人次參觀，甚至出現多位「超級粉絲」連日排隊、熱血入館，人氣持續飆升。黃志芳表示，展館每日約接待3300名觀展者，估計6個月展期有望達一百萬人次，破15年前參加上海世博會的70萬人次。

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黃志芳於典禮中表示：「在追尋美好未來的路上，TECH WORLD館願與世界同行。我們的風景、我們的技術，我們願意與世界分享、與夥伴共創。」

▲雲門舞集精彩演出。（圖／記者張佩芬攝）

▲雲門舞集精彩演出。（圖／記者張佩芬攝）

幕開當天特別邀請國際知名的「雲門舞集」為展館量身打造專屬演出，舞者身影穿梭於光影之間，詩意呈現科技與藝術交融的絢麗篇章，引爆全場感動與掌聲！

今年TECH WORLD館四大展演空間驚艷全場，
在這座為未來而生的科技場域中，TECH WORLD館以「共好」的策展理念，匯聚頂尖創意與技術，以互動、沉浸、AI應用為核心，策劃出四大特色亮點展區：

最震撼的《生命劇場》，由560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，以突破性的展演技術，詮釋生命在特殊生態環境中的韌性與包容。

最夢幻的《自然劇場》，運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，引領觀眾與自然展開一場深度共鳴的對話。

最富想像的《未來劇場》，融合生成式AI動畫，闡述晶片在未來世界扮演的關鍵角色與無限可能。

最有趣互動體驗蘭花小徑，「群蝶共舞」與其他參觀者一起觸碰面板，讓百隻數位蝴蝶因你起舞；參觀者們一同抹去「晶片」馬賽克，揭開未來劇場序幕；「心動智慧手環」更會偵測參觀者的「心動曲線」推薦最適合的觀光路線，讓科技延伸至日常生活，處處充滿驚喜！

來訪民眾紛紛表示：「導覽人員親切有禮，充滿熱情」、「原來高階晶片先進製程在全球供應鏈中如此重要，真的大開眼界！」

來自日本的重要貿易推廣組織K理事更表示：「我對TECH WORLD館展示內容深受感動。」，全球供應鏈合作缺一不可，只有「共好」一起合作才能對世界有所貢獻。

未來，TECH WORLD館將持續帶來更多驚喜。8月8日展館日將邀請備受矚目的「舞鈴劇場」帶來大型舞台劇《山海天光》，並規劃一系列小型藝術演出，讓世人看見-TECH WORLD館不只是展示科技的前瞻實力，更蘊藏無限的人文與藝術魅力。

關鍵字： TECHＷORLD館世界「共好」百萬人次

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