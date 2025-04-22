不景氣中的贏家！永慶房屋25%房仲Q1業績成長逾五成

▲永慶房屋逆勢創新局，2025年Q1有約2成5的經紀人員，業績較去年同期成長超過50%。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

房市吹冷風，產業汰弱留強，永慶房產集團再創佳績！3月永慶集團全台房市交易量較2月增幅達35%，第一季成交件數更突破1.2萬件，再現「不景氣中的贏家」堅強實力。其中，永慶房屋雙北直營門市業績更是亮眼，第一季就有約2成5的經紀人員，業績較去年同期成長超過50%！

永慶房屋總經理吳良治分析，永慶能次次逆勢創新局的三大基石就是：誠實服務、科技創新與員工優先，「面對目前市場認為的可能危機，對永慶房屋卻是再次逆勢擴張的大好機會！」

「誠實服務」逆轉政府打炒房劣勢

吳良治指出，2024下半年房市交易量反轉向下，主要受「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」的影響。但信用管制主要是針對「囤房」及「投機炒作」的投機客，對自住需求的民眾影響有限，而永慶房屋我們本來就不做投機客的生意，因此政府打炒房政策，對我們來說影響有限。

科技創新「i特助」成功轉換帶看率

而「科技創新」更是永慶房屋持續致勝的關鍵，也是支持經紀人員聰明工作的利器。永慶不僅是房仲科技發展的推動者，更開發多項AI科技工具，進而有效縮短成交期。

如獲得國際科技獎肯定的「i特助」服務，AI特助會根據消費者的需求與喜好，自動推薦符合的房屋，客戶挑選到喜歡的房屋後，再由經紀人員分析優點與帶看，大幅減輕業務的工作負擔，也增加服務能量；根據統計「i特助」服務推出後，不活躍客戶的房屋帶看率增加了15%。

此外，房地產是以內需為主的產業，川普關稅政策對房地產並無直接影響，只要民眾有居住需求，就需要房仲提供服務；加上房價已因信用管制而有修正，永慶房屋看好房市長期發展，2025年目標於雙北市再展10家直營店！

「員工優先」留住人才、擴大領先

對照近期陸續傳出房仲品牌悄悄關店，永慶房屋卻大舉展店徵才，吳良治說，「有幸福的員工，才有滿意的客戶」是永慶房產集團創辦人孫慶餘董事長的重要理念，面對市場波動，永慶房屋總是優先保障員工權益，甚至提高福利，要用幸福感打敗不景氣魔咒！

2024下半年面對房市交易量縮，永慶房屋做的第一件事，是提高經紀人員月收入保障，除維持業務新人首年60萬元保障外，更將第13個月起的最低收入保障，從3.6萬元提高至3.8萬元，業務底薪最高更可達7.5萬元，業績獎金另計。2025年4月再拋出新福利：年度額外「有薪福利假」最高可達36天，要讓員工「薪安、假多、心穩」，在永慶房屋永續發展。

「別人眼中的危機，在我們眼中是難得的機會！」吳良治總經理強調，30多年來，永慶房產集團不斷從危機中創造新高峰，如：2003年的SARS、2008年的金融海嘯、2014政府調控房市政策、2020年新冠肺炎疫情，到去年的「第七波信用管制」、及最新的川普關稅政策影響，永慶房屋都以亮眼的績效證明其在逆勢中的強大競爭力。

▲永慶房屋逆勢創新局三大基石。（圖／永慶房屋提供）