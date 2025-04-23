財經網紅推「買這1檔ETF」輾壓！　霸氣喊：沒有就找我拿錢

▲清流君推薦大家買VT。（圖／達志／示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

在家翹二郎腿就有被動收入進帳，是不少人心中的夢想，財經網紅「清流君」放話，推薦大家買Vanguard全球股票ETF（VT），在將來1年、5年、10年，更穩且報酬更高，輾壓QQQ。他也霸氣喊「如果沒有的話，你找我拿錢」。對此，網友驚呼，「信你一波，我在此留言，我開始買VT」。

財經網紅「清流君」日前到TVBS《金臨天下》節目談美股ETF，推薦大家購買Vanguard全球股票ETF（VT），認為在未來10年內，絕對比只All in美股還要穩，報酬也較高，甚至輾壓QQQ（Invesco納斯達克100指數ETF），「在這檔節目，我敢保證」，如果沒有的話，大家可以去找他拿錢，「那個差額找我拿錢」。

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「清流君」進一步指出，觀察從1990年到現在，整個美國跟排除非美的全世界指數，有一段是美國贏，有一段是非美贏，彼此之間有制霸的時間，可是最近10年太明顯了，「美股贏太多了，均值回歸的傾向其實蠻明顯的，在這種美國跟非美的期間，長期他們有彼此互相勝出，有均值回歸的傾向，那今年到將來5年、10年，長期會更明顯」。

事後「清流君」也在粉專發文，「將來5年10年，VT報酬絕對碾壓QQQ，我在這個節目打包票，如果沒有，你找我拿錢，我補差額給你」、「到時記得附上VT對帳單」、「這部錄影日期，3/11下午14:00（2025年）」。他也再次強調是真的，「2030、2035年給我你今年買VT的對帳單」。

底下網友熱議，「就是喜歡你有種」、「哇，我有買VT，到時候來看看了」、「就算這麼說，相信QQQ的依然不會買VT」、「我準備好我這隻要飯的碗了， 這兩支我都長期持有」、「霸氣」、「太神啦，剛好在猶豫VT還是QQQ」、「這賭注有點刺激耶」。

本文獲得「清流君」授權轉載。

