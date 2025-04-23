美狠課東南亞太陽能產品3521%重稅　助攻9台廠漲停

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

由於美國商務部決定對來自東南亞四國，包括馬來西亞、越南、泰國和柬埔寨的太陽能模組課徵最高達3521％的反傾銷與反補貼稅，台灣太陽能廠受利多激勵，元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）、國碩（2406）、鑫科（3663）、達能（3686）、碩禾（3691）、聯合再生（3576）和太極（4934）等今日都一度拉漲停慶祝。

美國政府正式敲定針對來自馬來西亞、柬埔寨、泰國與越南等東南亞地區大多數太陽能電池產品徵收高額關稅，稅率依企業與產地而異，最低41%、最高超過3500%。這項措施源於美國本土業者控訴中資企業透過當地工廠傾銷廉價產品並接受不公平補貼，損害美國太陽能產業，華府藉由關稅手段強化防堵，力圖重建本土製造競爭力。

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美國認定柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞的太陽能產品傾銷幅度分別為125.37％、271.28％、111.45％和8.59％。因此，對柬埔寨徵收最高稅率3521％，越南未單獨被列名的公司則面臨高達395.9％的關稅，泰國和馬來西亞的稅率亦分別達375.2％和34.4％。

業界認為，台灣有望因此成為最大受惠者，轉單效益即將浮現。