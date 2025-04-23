聯發科前進上海汽車工業展　發表3奈米智慧座艙平台

▲聯發科多款Dimensity Auto旗艦新品。（示意圖／聯發科提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日在上海國際汽車工業展覽會發表Dimensity Auto系列的智慧座艙旗艦平台C-X1與車載通訊旗艦平台MT2739。聯發科聯合生態系合作夥伴展示最先進的生成式AI技術與Agentic AI座艙應用，以雙AI引擎和艙駕一體融合方案，推動AI定義座艙體驗全面升級，將先進AI與多媒體技術導入新一代智慧汽車，提供全面的解決方案，共同引領未來智慧行車體驗的創新方向。

Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1，以先進的3奈米製程打造，採用Arm v9.2-A架構，整合NVIDIA Blackwell GPU與深度學習加速器，以雙AI引擎建構彈性算力架構，提供能滿足未來智慧座艙需求的強大AI算力。該平台透過雲端－裝置端架構一致性開發的生態優勢，加速多模態大型語言模型的部署，率先達成低延遲裝置端語音助理、即時旅程規劃、智慧生成Vlog、駕駛警覺性監測、座艙內外環境理解感知、個人化影音推送等創新功能，滿足下一代智慧座艙多螢幕顯示互動與複雜AI異構算力的需求，為智慧汽車座艙體驗樹立產業標竿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在娛樂體驗領域，Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1整合NVIDIA RTX GPU光線追蹤技術，為遊戲繪圖帶來逼真的光影視覺效果，提供清晰流暢的車載3A級遊戲娛樂體驗。

Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1在與NVIDIA先進的安全與AI處理器（如NVIDIA DRIVE AGX Thor）搭配使用時，可形成一套完整的集中式運算平台解決方案，以總管車輛中各分組功能。DRIVE AGX Thor與Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1皆能透過執行NVIDIA DriveOS平台達成彈性的資源共享與總管車輛分組功能；此外，透過NVIDIA DriveOS的彈性資源共享，還能進一步高效整合座艙IVI與先進駕駛輔助系統，賦能系統開發商打造中央運算平台，為車廠打造先進的軟體定義汽車方案。

此外，聯發科技還推出Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739，支援5G-Advanced通訊技術，率先全球支援3GPP R17與R18標準協議，並支援NB-NTN及NR-NTN衛星通訊技術。

Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739支援單射頻雙卡雙通技術，具備行車場景智慧辨識與AI網路優化能力，可依據不同通訊需求自動切換成最佳模式，能明顯提升網速與連線穩定性，進而全方位提升使用者體驗。Dimensity Auto車載通訊平台MT2739設計符合AEC-Q100 Grade 2車規標準，達到伺服器等級安全標準，並提供創新的軟體開發工具，讓車廠能夠進行跨平台的無縫開發與系統整合。

聯發科副總經理張豫臺表示，汽車產業的現階段是智慧化，而AI應用將成為車廠打造智慧座艙差異化優勢的關鍵。聯發科無所不在的AI技術，將全面加速Agentic AI在智慧汽車產業的應用。聯發科將以Dimensity Auto的先進車用運算晶片為基礎，加上可擴展的軟硬體架構與完善的開發體系，協助車廠加速將AI技術轉化到使用者體驗中，並攜手產業生態夥伴建構『AI定義座艙』新時代，以作為智慧汽車新典範。