台股單日大漲4.5%　法人推3情境研判今年走勢

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠於美股大漲激勵，台股今日也強彈845.71點，大漲4.5%，指數收在19639.14點，保德信指出，近期市場受到聯準會、川普政策等因素影響，震盪幅度加劇，一日的漲跌尚無法完全定義盤勢未來的表現，但目前可以從三大情境模擬台股今年的表現。

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保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，關稅細節落地、聯準會釋放資金流動性，是決定美股與台股的重要關鍵，目前可將台股分為三大情境判斷：第一，樂觀版本是關稅喊停，台股將有望重返多頭軌道，依照年初時的預期方向前進，推升指數再創高峰。第二，依目前情境推估，川普的對等關稅會讓步，但仍無法忽視10%關稅所帶來成本上升壓力，導致企業獲利下修10%，然此情況代表這波指數17306低點已過，預期今年將維持兩萬點大關上下震盪兩千點的區間走勢。第三，若關稅實施細節較市場預期更嚴苛，則可能將經濟推往衰退情境。

張芷菱說明，現階段的盤勢仍無法脫離市場訊息起伏的局面，不論台股或美股仍在等一個明確的政策或答案，倘若一直維持目前的僵局，或是遲遲等不到關稅落地的結果，則可能一直壓抑盤勢表現，意即台股最終走勢，需視關稅答案或是聯準會釋放流動性，才能真正見到止穩契機。

不過值得注意的是，從近期這波反彈可觀察到，市值型ETF因為有篩選因子加持，反彈時更能展現較佳彈勢，據統計7檔市值型ETF自4月9日低檔反彈以來，有4檔表現超越加權指數同期的12.94%，依序為保德信市值動能50的15.67%、富邦旗艦50的14.9%、FT臺灣Smart的13.98%、國泰台灣領袖50的13.25%。

針對台股後市的布局建議，張芷菱認為，由於大型股仍具財務體質及議價能力較強的優勢，當市場反轉向上時往往能優先反映，因此若遇到指數出現明顯修正過後，反而應該逢回佈局大型股，且若能挑選聚焦市值標竿企業的ETF，篩選機制納入市場首創市值成長因子，更幫助投資人聚焦市場領導企業，提升投資效率，並透過動態調整機制強化報酬能力。