聯電傳與格羅方德合併　財務長法說會重申：沒有進行中併購案

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行法說會並公佈2025年第一季營運報告，針對外傳聯電可能與格羅方德合併，聯電財務長劉啟東重申，目前沒有正在進行的併購案。

劉啟東表示，聯電不會對市場傳言發表評論，但聯電一直都在尋求策略性合作，以提升股東價值，所以任何能增強聯電競爭力或股東回報的方式，都會納入評估，但仍強調，目前並沒有正在進行的併購案。

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聯電第一季合併營收為新台幣578.6億元，較上季的603.9億元減少4.2%。與去年同期相比，本季的合併營收成長5.9%。2025年第一季毛利率達到26.7%，歸屬母公司淨利為新台幣77.8億元，普通股每股獲利為新台幣0.62元。



聯電共同總經理王石表示：「第一季的業績符合預期，晶圓出貨量持平，而年初進行的一次性價格調整也反映了當前市場狀況。本季的亮點包括22/28奈米製程營收創下新高，占總營收37%，其中22奈米營收較上季大幅成長46%，主要來自OLED顯示器驅動IC、影像訊號處理器(ISP)、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用。隨著客戶加速轉向22奈米邏輯與特殊製程平台，以支援新一代產品應用，我們預期在接下來的幾個季度將會有更多22奈米產品投片。此外，在新加坡的第三期晶圓廠(P3)也在本月初正式啟用，新增的22奈米產能將支持我們未來的成長。新廠的產線目前已進入試產階段，預計將於2026年初開始量產。這項擴建將進一步拓展我們多元的地理佈局，並協助客戶強化供應鏈韌性。今年2月，董事會通過每股配發新台幣2.85元的現金股利，預計將在接下來的股東常會決議後配發。」



王石補充：「展望第二季，根據與客戶對近期市場需求的確認，我們預期所有產品應用領域將會溫和回升。然而，由於市場和政策仍隨著關稅影響而變動，我們對於未來晶圓需求的預測仍持審慎態度。面對充滿挑戰的環境，我們正與客戶緊密合作，持續關注終端市場需求的變化趨勢。同時，我們也將專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，例如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。此外，我們也持續推動成本降低計畫，並加速導入人工智慧與智慧製造系統，以提升營運效率。透過這些核心策略，我們有信心未來將能持續展現聯電在財務與營運上的韌性。」