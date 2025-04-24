Taiwan Select全球搶單大會登場　經濟部估促成8億美元商機

▲Taiwan Select全球搶單大會採購情形。（圖／經濟部提供）



記者廖婕妤／台北報導

因應美國對等關稅政策、全球供應鏈重組等挑戰，經濟部透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」已於23日盛大登場，打造精準媒合平台，強化國內業者與國際市場的鏈結。本次共邀集來自48國、454位國際買主來台與我業者進行洽談，預估促成商機上看8億美元。

經濟部表示，本次洽談會涵蓋汽車零配件、機械與智慧製造、電動車、醫療器材、五金扣件、石化、綠能與消費品等傳統產業，其中多數為汽配與機械類等買主，包括德國Siemens AG、韓國LG Innotek、美國Panasonic Automotive Systems、越南Viettel Group等國際級企業齊聚台灣尋求合作契機。

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零售及電商巨頭如Amazon UK、Walmart Mexico，以及能源與基礎建設領域企業如Schaeffler、ARUP Group等也來台洽談，橫跨消費品、電動車與風能領域。緬甸商工聯合會（UMFCCI）、巴林中小企業協會及胡志明市電腦協會多個工商組織均組團來台，顯現台灣供應鏈在全球市場的重要性。

經濟部指出，為協助受美國關稅衝擊較大的傳統產業如機械、精密零組件、手工具與汽配等，經濟部於24日安排120位海外買主赴台中產業聚落進行洽談與參訪，讓買主掌握台灣製造的產業優勢，並與參與在地業者進行深度媒合。

經濟部將延續此波搶單動能，下半年分別於台中與高雄辦理2場「產業聚落搶單大會」，針對機械、水五金、金屬製造及扣件等重點產業，精準鏈結買主需求，強化臺灣產業出口競爭力，發揮聚落整合與技術優勢。