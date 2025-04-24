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經濟部國際貿易署助攻　高雄非洲商務交流會共創台非經貿新高度

▲「2025非洲使節團高雄商務交流會暨晚宴」貴賓合影。（圖／貿協提供）

▲「2025非洲使節團高雄商務交流會暨晚宴」貴賓合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為促進台灣與非洲經貿交流，在經濟部國際貿易署支持下，外貿協會與非洲駐台經貿聯合辦事處(ATEF)4月23日於高雄漢來飯店共同舉辦「2025非洲使節團高雄商務交流會暨晚宴」，活動更獲得中華民國塑膠製品公會全國聯合會、台灣農機工業同業公會、台灣非洲經貿協會等重要公協會的鼎力支持，共同組織30家台灣優質企業參與。

包括鋐昇實業、世德工業及暉華、宏笙包裝、農友種苗、達多科技及台灣寶瓷水科技等知名企業，產品類別涵蓋塑膠製品、農機、機械設備、金屬加工等多個領域，充分展現台灣產業的多元實力。

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本次活動邀請到多位重要的非洲駐台代表，包含奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷利克斯、史瓦帝尼王國駐華一等秘書Phathizwe Malambe、索馬利蘭共和國駐台灣代表處特助沈柏霖等，交流會現場提供洽談桌，讓台灣廠商與非洲官員進行實質商務洽談，促進合作機會。

▲非洲經貿交流會上討論熱絡。(圖／貿協提供)

▲非洲經貿交流會上討論熱絡。(圖／貿協提供)

為協助高雄廠商了解非洲經商環境，外貿協會與非洲駐臺使節團於4月24日接續辦理「非洲經貿研討會」。研討會中，除邀請史瓦帝尼、奈及利亞及索馬利蘭等3個國家大使及駐臺代表介紹各個國家經貿概況，另邀請外貿協會市場拓展處專員賴鈴琍簡介非洲市場概況，以及由輸出入銀行高雄分行副理何寬堂分享政府因應美國對等關稅衝擊之金融支持措施。

近年來，非洲市場經濟成長快速，蘊藏豐沛的商機潛力。2024年臺灣與非洲的雙邊貿易額已達34.8億美元，顯示市場開發仍有相當大的努力空間。本次活動透過與非洲經貿聯合辦事處及公協會的緊密合作，匯聚臺灣優質廠商與非洲各國代表進行深度交流，有助臺灣廠商更精準掌握非洲市場需求，開拓新的市場版圖。

外貿協會將持續與各界夥伴攜手合作，扮演臺灣企業拓展海外市場的最佳夥伴，透過舉辦各類商務交流活動、組團參展、市場研究等多元方式，協助臺灣廠商在全球市場佈局，提升國際競爭力。

關鍵字： 經濟部國際貿易署高雄非洲商務交流會

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