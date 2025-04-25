快訊／台股收盤漲393.92點　台積電漲24元至888

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲393.92點，以19872.73點作收，漲幅2.02％，成交量2875.02億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲382.43點開出，指數開高走高，盤中最高達20012.27點，最低19861.24點，終場收在19872.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲24元來到888元，漲幅2.78％；鴻海（2317）上漲2.5元至139元；聯發科（2454）上漲50元至1380元；廣達（2382）上漲5元來到235元；長榮（2603）下跌0.5元至204.5元。
今天漲幅前5名個股為奇偶（3356）上漲5.3元，漲幅10％；大億（1521）上漲2.6元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲4.75元，漲幅9.99％；天二科技（6834）上漲3.1元，漲幅9.98％；安馳（3528）上漲7.4元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為中工（2515）上漲0.01元，漲幅0.1％；官田鋼（2017）上漲0.01元，漲幅0.1％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；永豐實（6790）上漲0.05元，漲幅0.12％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|奇偶（3356）
|58.3
|▲5.3
|▲10.0％
|大億（1521）
|28.6
|▲2.6
|▲10.0％
|有成精密（4949）
|52.3
|▲4.75
|▲9.99％
|天二科技（6834）
|34.15
|▲3.1
|▲9.98％
|安馳（3528）
|81.6
|▲7.4
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中工（2515）
|9.9
|▲0.01
|▲0.1％
|官田鋼（2017）
|9.78
|▲0.01
|▲0.1％
|和潤企業乙特（6592B）
|97.1
|▲0.1
|▲0.1％
|和潤企業甲特（6592A）
|96.1
|▲0.1
|▲0.1％
|永豐實（6790）
|41.25
|▲0.05
|▲0.12％
資料來源：證交所
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