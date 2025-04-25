快訊／台股收盤漲393.92點　台積電漲24元至888

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲393.92點，以19872.73點作收，漲幅2.02％，成交量2875.02億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲382.43點開出，指數開高走高，盤中最高達20012.27點，最低19861.24點，終場收在19872.73點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲24元來到888元，漲幅2.78％；鴻海（2317）上漲2.5元至139元；聯發科（2454）上漲50元至1380元；廣達（2382）上漲5元來到235元；長榮（2603）下跌0.5元至204.5元。

今天漲幅前5名個股為奇偶（3356）上漲5.3元，漲幅10％；大億（1521）上漲2.6元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲4.75元，漲幅9.99％；天二科技（6834）上漲3.1元，漲幅9.98％；安馳（3528）上漲7.4元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為中工（2515）上漲0.01元，漲幅0.1％；官田鋼（2017）上漲0.01元，漲幅0.1％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；永豐實（6790）上漲0.05元，漲幅0.12％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 奇偶（3356） 58.3 ▲5.3 ▲10.0％ 大億（1521） 28.6 ▲2.6 ▲10.0％ 有成精密（4949） 52.3 ▲4.75 ▲9.99％ 天二科技（6834） 34.15 ▲3.1 ▲9.98％ 安馳（3528） 81.6 ▲7.4 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中工（2515） 9.9 ▲0.01 ▲0.1％ 官田鋼（2017） 9.78 ▲0.01 ▲0.1％ 和潤企業乙特（6592B） 97.1 ▲0.1 ▲0.1％ 和潤企業甲特（6592A） 96.1 ▲0.1 ▲0.1％ 永豐實（6790） 41.25 ▲0.05 ▲0.12％

資料來源：證交所