ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤漲393.92點　台積電漲24元至888

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲393.92點，以19872.73點作收，漲幅2.02％，成交量2875.02億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲382.43點開出，指數開高走高，盤中最高達20012.27點，最低19861.24點，終場收在19872.73點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲24元來到888元，漲幅2.78％；鴻海（2317）上漲2.5元至139元；聯發科（2454）上漲50元至1380元；廣達（2382）上漲5元來到235元；長榮（2603）下跌0.5元至204.5元。

今天漲幅前5名個股為奇偶（3356）上漲5.3元，漲幅10％；大億（1521）上漲2.6元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲4.75元，漲幅9.99％；天二科技（6834）上漲3.1元，漲幅9.98％；安馳（3528）上漲7.4元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為中工（2515）上漲0.01元，漲幅0.1％；官田鋼（2017）上漲0.01元，漲幅0.1％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；永豐實（6790）上漲0.05元，漲幅0.12％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
奇偶（3356） 58.3 ▲5.3 ▲10.0％
大億（1521） 28.6 ▲2.6 ▲10.0％
有成精密（4949） 52.3 ▲4.75 ▲9.99％
天二科技（6834） 34.15 ▲3.1 ▲9.98％
安馳（3528） 81.6 ▲7.4 ▲9.97％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
中工（2515） 9.9 ▲0.01 ▲0.1％
官田鋼（2017） 9.78 ▲0.01 ▲0.1％
和潤企業乙特（6592B） 97.1 ▲0.1 ▲0.1％
和潤企業甲特（6592A） 96.1 ▲0.1 ▲0.1％
永豐實（6790） 41.25 ▲0.05 ▲0.12％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

推薦閱讀

獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處系統烏龍急搶救

獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處系統烏龍急搶救

房屋稅即將5月1日開徵，今年是房屋稅2.0新制上路首年，近期不少民眾收到稅單，發現戶籍登記地址所屬同一個建物竟出現「自住、非自住」兩種不同算法，應繳納稅金也意外暴衝，由於茲事體大，影響件數至截稿前都還在排查當中。

2025-04-25 12:49
台股重返2萬「緊張氣氛獲緩解」　法人：投資信心仍待修復

台股重返2萬「緊張氣氛獲緩解」　法人：投資信心仍待修復

美股4大指數收高，台積電（2330）ADR漲幅4.04%，激勵今（25）日台股跳空開高，勁揚500多點，加權指數站回2萬點，萬寶投顧執行長王榮旭指出，美國總統川普對等關稅對於市場衝擊最壞時刻已經過去，指數站回2萬代表緊張氣氛獲得緩解，惟投資信心仍有待修復前提下，台股仍將在19000～21000點大箱型區間震盪整理。

2025-04-25 11:17
大洋KY連5年虧損！益航處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％

大洋KY連5年虧損！益航處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％

益航（2601）轉投資百貨事業連續5年虧損，為了止血改善集團獲利，昨宣布將處分大洋-KY（5907）的部分股權，不過投資人似乎仍不買單，益航早盤一度跌逾8％、大洋-KY也跌逾7％。

2025-04-25 10:45
英特爾新CEO大動作改革　陸行之：要看到競爭力還要數年

英特爾新CEO大動作改革　陸行之：要看到競爭力還要數年

英特爾新任執行長陳立武上任後，改革動作不斷，但英特爾財測仍低於預期，對此半導體分析師陸行之表示，看好新CEO陳立武的一連串改革，但先前積弊數年的結果，是要看到新產品及代工有競爭力，還要一段時間。

2025-04-25 10:24
關稅衝擊經濟！小摩估Fed需積極降息　看好美債「巨大」機會

關稅衝擊經濟！小摩估Fed需積極降息　看好美債「巨大」機會

摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）全球綜合策略部門負責人 Myles Bradshaw 在接受《彭博》電視採訪時表示，川普關稅政策更可能對經濟增長產生更負面影響，而不是促使通膨上升，他預測，目前的政策會維持一段較長時間，但聯準會 （Fed） 最終將需要更積極地降息。

2025-04-25 11:06
2025年「台灣國際醫療暨健康照護展」　大健康與智慧醫療新未來

2025年「台灣國際醫療暨健康照護展」　大健康與智慧醫療新未來

由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」將於2025年6月5日至7日於台北南港展覽2館盛大登場。本屆展覽以Innovating Wellness為主軸，聚焦「大健康產業」，涵蓋「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」與「創新及新創」四大領域，串聯跨產業資源，展現台灣醫療科技創新實力。

2025-04-25 14:48
川普關稅9成上班族認對產業影響大　近6成減低旅遊花費

川普關稅9成上班族認對產業影響大　近6成減低旅遊花費

川普關稅震撼全球，台股也遭受重擊，不只考驗投資人抗壓力，也對上班族造成衝擊，人力銀行調查指出，有近9成上班族認為關稅對台灣產業影響很大，75％更感受到物價提高，其中也有近65％因物價調漲而調整生活方式，休閒娛樂及旅遊開支也大幅縮減。

2025-04-25 14:00
台經院：利率非央行目前重點　須慎防川普展開貨幣戰

台經院：利率非央行目前重點　須慎防川普展開貨幣戰

川普關稅威脅衝擊全球經濟，也使各國央行面臨難題。央行理事之一、台經院院長張建一今天指出，利率現在不是央行關心的重點；台經院景氣預測中心主任孫明德則說，須提防川普下一步展開貨幣戰，估新台幣匯率還有10%的升值空間。

2025-04-25 13:54
快訊／台股收盤漲393.92點　台積電漲24元至888

快訊／台股收盤漲393.92點　台積電漲24元至888

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲393.92點，以19872.73點作收，漲幅2.02％，成交量2875.02億元。

2025-04-25 13:35
法人估有貨櫃船公司4月本業現虧損　二級關稅讓大陸貨難以洗產地

法人估有貨櫃船公司4月本業現虧損　二級關稅讓大陸貨難以洗產地

國內有法人根據貨櫃船公司3月營收與4月運價走向，估貨櫃船公司3月已經逼近損平，4月運價持續下滑，預期有相關公司4月營業利益開始出現虧損，而美國為了防止大陸貨洗產地推出的二級關稅，恐讓市場價量陷入長期的減少現象，衝擊海空運輸。

2025-04-25 13:04

讀者迴響

熱門新聞

獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處系統烏龍急搶救

中美關稅戰轉機？部分晶片或免125%重稅

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

台南人最愛買這款房：30～40坪、總價500～1000萬

謝金河：波音可能在「美中關稅戰」獲空前機遇

大洋KY連5年虧損！益航處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％

700萬人注意！綜所稅申報下周四起跑　6大減免別錯過

即／美股三大指數走高　台積電ADR漲2.5%

台北這區中古屋每坪比預售屋便宜近60萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366