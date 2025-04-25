SCFI今日小跌1.66%　歐美線運價5月上半月難調漲、月中或有機會　

▲歐美線運價5月上半月難調漲，月中或有機會。(圖／紐澤西港提供)

記者張佩芬／台北報導

中美貿易戰持續中，目前市場觀望氣氛濃厚，兩家大型攬貨公司指出，歐美線5月初的漲價計畫碰到中國五一長假，歐洲線已確定延5月中，美國線估計也漲不成；另兩家大型攬貨公司則指出，美國線或許會調漲，下周才會確定，歐洲線要等5月中。今日下午3點上海航運交易所公布的貨櫃運價指數SCFI小跌1.66%。

A公司指出，下周美西線每大箱運價約2000美元，美東約3000，歐洲線1800美元，約下跌100-200)美元，第16周(上周)中國到美國的貨量少約4成，目前大多觀望再說。

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B公司指出，船公司美線抽船、併班、滑班(慢速航行)， 東南亞跟台灣急貨加溫，5月中有機會漲價。歐洲線因為有部分美線船加入，雖然塞港造成有些船回不來，加上船公司現在面臨超重問題，五一之前都滿艙了，價位會有所支撐。

SCFI今日下跌22.74點，指數來到1347.84點，小跌1.66%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1260美元，下跌56美元，跌幅4.26%；地中海線每箱2129美元，下跌32美元，跌幅1.48%；美西每大箱2141美元，上漲38美元，漲幅1.81%；美東每大箱3257美元，上漲6美元，漲幅0.18%。

波斯灣線每箱運價1161美元，下跌105美元，跌幅8.29%，南美線(桑托斯)每箱運價1414美元，下跌159美元，跌幅10.11%；東南亞線(新加坡)每箱運價454美元，上漲4美元，漲幅0.89%。