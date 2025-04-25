台股突破月線　外資回補145億元敲進權王1.1萬張

快訊／房屋稅大利多！ 財部突放寬自住遷戶籍期限至6／2

財政部今（24）日表示，房屋稅2.0新制(下稱2.0新制)自113年7月1日起施行，今(114)年5月1日首次開徵。為維護納稅義務人權益，財政部宣布今年期房屋稅自住住家用房屋(下稱自住房屋)辦竣戶籍登記及申報期限由今年3月24日放寬至同年6月2日。

HTC股東會禮品曝光 多彩環保對杯有望再掀搶領風潮

HTC宏達電（2498）今日宣佈，今年的股東會紀念品為HTC多彩環保對杯，過去HTC股東會紀念品都引發搶領風潮，今年環保杯也有望讓股民瘋搶。

鈺創電腦展大秀技術 董座：台灣是半導體主人翁「沒有被掏空問題」

鈺創（5351）董事長盧超群今日表示，面對地緣政治紛擾，以及美國要求製造業回到美國，他認為台灣的半導體業不用擔心美國製造，也沒有掏空的問題，因為台灣是全球少數有完整半導體供應鏈的地方，「怎麼看台灣都是主人翁」，只要產業團結起來，台灣將繼續扮演核心角色。

長榮海運不怕關稅戰！ 總座吳光輝：貨還存在就不悲觀

長榮海運（2603）今（25）日舉行法說會，總經理吳光輝表示，以去年Q1稅後淨利為準，今年Q1獲利狀況更樂觀，Q2受到關稅影響美國線貨量可能下修，不過看中美雙方會解決高關稅問題，另美國USTR301條款部分，長榮美國線沒有中國製船。整體來說，「只要貨還存在，就沒有悲觀理由」，因此維持對今年景氣看法審慎樂觀。

獨／新制房屋稅上路出大包 北市稅捐處系統烏龍急搶救

房屋稅即將5月1日開徵，今年是房屋稅2.0新制上路首年，近期不少民眾收到稅單，發現戶籍登記地址所屬同一個建物竟出現「自住、非自住」兩種不同算法，應繳納稅金也意外暴衝，由於茲事體大，影響件數至截稿前都還在排查當中。

台股重返2萬「緊張氣氛獲緩解」 法人：投資信心仍待修復

美股4大指數收高，台積電（2330）ADR漲幅4.04%，激勵今（25）日台股跳空開高，勁揚500多點，加權指數站回2萬點，萬寶投顧執行長王榮旭指出，美國總統川普對等關稅對於市場衝擊最壞時刻已經過去，指數站回2萬代表緊張氣氛獲得緩解，惟投資信心仍有待修復前提下，台股仍將在19000～21000點大箱型區間震盪整理。

大洋KY連5年虧損！益航處分股權止血沒用 股價雙雙跌逾7％

益航（2601）轉投資百貨事業連續5年虧損，為了止血改善集團獲利，昨宣布將處分大洋-KY（5907）的部分股權，不過投資人似乎仍不買單，益航早盤一度跌逾8％、大洋-KY也跌逾7％。

英特爾新CEO大動作改革 陸行之：要看到競爭力還要數年

英特爾新任執行長陳立武上任後，改革動作不斷，但英特爾財測仍低於預期，對此半導體分析師陸行之表示，看好新CEO陳立武的一連串改革，但先前積弊數年的結果，是要看到新產品及代工有競爭力，還要一段時間。

關稅衝擊經濟！小摩估Fed需積極降息 看好美債「巨大」機會

摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）全球綜合策略部門負責人 Myles Bradshaw 在接受《彭博》電視採訪時表示，川普關稅政策更可能對經濟增長產生更負面影響，而不是促使通膨上升，他預測，目前的政策會維持一段較長時間，但聯準會 （Fed） 最終將需要更積極地降息。

InnoVEX 450家新創齊聚 展示前瞻科技與創新能量

COMPUTEX 2025創新與新創展區InnoVEX將於5月20日至23日在台北南港展覽館2館盛大登場。今年InnoVEX邁向十周年，作為全球指標性新創媒合平台，InnoVEX將以更豐富多元的內容及活動，展示前瞻科技與創新能量。