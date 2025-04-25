台股突破月線　外資回補145億元敲進權王1.1萬張

▲台股站回月線，外資回補台積電1.1萬張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
挾著美股4大指數收高，今（25）日台股跳空開高，終場上漲393.92點或漲幅2.02%，以19872.73作收，成功突破19745點月線反壓，外資轉賣為買，單日買超145.68億元，積極回補台新金（2887）、新光金（2888）以及元大金（2885）三檔金控股，並回補權王台積電（2330）、鴻海（2317）兩檔大型電子權值股分別1.1萬張，以及1萬607張張。
今日台股一度反彈回到2萬點，而三大法人同步站在買方，外資買超145.68億元；自營商買超27.39億元；投信買超40.68億元；三大法人合計買超213.75億元。
外資買超除了第3、5、7、9名分別為群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、元大高股息（0056），以及國泰永續高股息（00878）等4檔ETF、其餘6檔均為個股，買超第1名個股為台新金買超張數2萬2280張，新光金、元大金分居外資買超排行第4、10名個股，買超張數分別為1萬3242張以及8132張，台積電、鴻海兩檔電子權值股則為外資買超第6、8名，買超張數1萬1566張、1萬607張，華邦電（2344）買超1萬6256張，為外資買超第2大個股。
外資賣超前3大均為航運股，分別為華航（2610）、陽明（2609）、長榮航（2618），賣超張數分別為1萬4141張、8462張以及6202張，賣超4～10名個股分別為大同（2371）5862張、中鋼（2002）5305張、長華*（8070）4657張、瑞儀（6176）4248張、南亞科（2408）3706張、群創（3481）3419張，以及台灣50（0050）3360張。
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