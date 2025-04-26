6月重啟降息？　聯準會傳聲筒：市場過度解讀官員言論

▲美國聯準會。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

克利夫蘭聯準銀行總裁Beth Hammack日前發表談話，被市場視為是聯準會（Fed）6月可望降息的訊號，不過擁有「聯準會傳聲筒」封號的華爾街日報資深記者Nick Timiraos在《X平台》發文認為，市場過度解讀其言論，Hammack談話的重點在於，在獲得更多關於經濟前景的明確資訊之前，聯準會不會貿然降息。

根據報導，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Beth Hammack排除了5月份降息的可能性，但在24日接受《CNBC》採訪時表示，「如果到6月我們有了明確且令人信服的數據，且明確知道當時應採取何種行動方向，那麼我認為委員會將採取行動。」

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在Hammack暗示6月有望降息，美股24日先跌後升，激勵道瓊重回4萬點。

Timiraos在文章中指出，市場參與者急於得出一個過於樂觀的結論，認為Hammack的言論表明最快將在6月降息，事實上，在被問及何時可能降息時，Hammack的核心觀點是，當局在獲得更多關於經濟前景的明確資訊之前，不會貿然降息，至於時間點將落在何時，Hammack當時談論的是未來任何一個時間點，並不局限於6月。

Timiraos文中引述Hammack受訪時的言論寫到，「如果我們確實在6月、7月或9月得到清晰有力的證據…..」。

Hammack受訪時在上述尚未說完時被打斷，因此未能完全闡述其想法。

隨後當談話又回到6月是否降息時，Hammack強調，若要調降利率，必須符合兩個條件，其一是聯準會在6月時得到清晰且令人信服的資料，其二是聯準會官員屆時知道應該朝哪個方向行動。