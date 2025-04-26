馬公港旅客服務中心營運啟用　今年將迎來8艘次郵輪添經濟效益

▲馬公港旅客服務中心。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升旅客候船環境與安全性，由中央政府出資，台灣港務公司積極推動馬公港旅運設施優化計畫，馬公港旅客服務中心自113年8月1日起開工，經數月積極趕工建設，今(26)日趕在旅遊旺季前正式營運，將迎來8艘次郵輪，自日本、香港與東南亞帶來國際與國內旅客，預計共約11,050人次，較去年的9479人次年增16.57%，大幅提升經濟效益。

今年已經預報的包括璽寶探險號3月18日1航次；麗星領航星號7/1、7/15、7/31、8/12、8/28，共5航次；三井海洋富士號9/24、12/11共2航次，將從日本、香港與東南亞帶來國際旅客。

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今日的啟用儀式，由交通部陳世凱部長、澎湖縣陳光復縣長、行政院南部服務中心許乃文執行長、台灣港務公司李賢義董事長、航港局葉協隆局長等貴賓共同主持。

▲馬公港旅運中心啟用典禮交通部長陳世凱(左上圖)、港務公司董長李賢義(右上圖)致詞，下圖典禮貴賓左起航政司韓振華司長、航港局葉協隆局長、交通部長陳世凱、港務公司李賢義董事長、觀光署周永暉署長、民航局何淑萍局長合影。（圖／港務公司）

馬公港為澎湖對外交通樞紐，每年迎來大量觀光與返鄉旅客，為提供更舒適的候船環境，今港務公司配合政府政策優化馬 公港各項旅運設施，其中旅客服務中心此次優化不僅整合售票、 候船、通關與旅遊資訊等功能，提升旅運中心整體通關效率，並導入智慧化服務，包含電子航班資訊顯示、票務自助機、免費Wi-Fi 及充電設備，再增設緊急應變通道，讓行動不便者也能輕鬆通行快速通關，讓旅客候船更加便捷與安心。

典禮現場港務公司鄭智文研究委員以豐富的內容向現場貴賓介紹港務公司如何一步一步實現對澎湖鄉親及各地旅客的承諾，以及澎湖商港未來的港埠建設與招商規劃。

現在港務公司仍持續投入港埠資源，包含興建馬公1號碼頭旅客服務中心、馬公8號碼頭候船室、金龍頭園區開發及龍門尖山旅客服務中心等，使澎湖將有更完善的旅運設施，更高的客貨運服務水準，帶動當地觀光、旅遊發展。

港務公司李賢義董事長補充:「我們將持續優化旅運設施，好的環境會再更好，新的設施會再更新，就是為了當初港務公司給予澎湖鄉親及各地旅客的承諾，讓來訪旅客從踏進港口的第一刻起，就能感受到澎湖的熱情與便利，為澎湖的遊憩觀光發展注入新的動能，再與澎湖縣政府攜手迎接澎湖觀光業一個 嶄新的里程碑」。

交通部長陳世凱表示，澎湖長期以來深受國內外旅客喜愛， 因此馬公港是國際郵輪與連結本島國內線客輪的重要門戶，自去年1號碼頭的延建工程及3號浮動碼頭完工啟用，到今天馬公港旅客服務中心的營運啟用，都足以展現政府對澎湖觀光服務品質的重視；同時也以地方與港口發展為共同重要目標，澎湖地區更名列行政院重要發展對象，未來交通部仍將持續推動澎湖港埠設施，打造澎湖成為國際級海洋觀光據點，發揚在地海洋及人文特色，吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。