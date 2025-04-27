大摩挺輝達　批華爾街怕AI泡沫是「可笑的憂慮」

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到川普關稅影響，華爾街對AI支出前景提出修正，不過重量級投行摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）策略分析師 Joseph Moore 最新報告認為「華爾街對AI的憂慮是可笑的」這份報告預期輝達（NVIDIA）將在可預見的未來持續受惠。

《Business Insider》報導，Moore新出爐的報告援引OpenAI執行長Sam Altman和Google母公司Alphabet執行長Sundar Pichai最近的評論，作為 AI 公司仍然無法獲得足夠 GPU晶片的證據。

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「儘管華爾街對一系列非常真實的擔憂感到焦慮，但矽谷的重點已轉向一個非常不同的挑戰——自年初以來生成的詞元 (Token) 增長超過 5 倍，這極大地壓力著生態系統，並推動了投資激增以處理這些工作負載。」Moore分析。

AI股在今年中國農曆年間遇到DeepSeek橫空出世引爆市場憂心大型運營商對NVIDIA晶片需求會降低、加上川普關稅戰打亂產銷節奏，NVIDIA股價從1月底至今已重挫28%，與 AI 交易密切相關的超大型科技巨頭自幾個月前的峰值以來下跌約 21%。

Moore 承認其 H20 芯片的供應限制和出口限制可能會在未來幾個季度限制公司的收入增長空間。不過，一旦供應限制得到解決，預計 2026 年將看到顯著的增長。

「10月NVIDIA幾乎沒有 Blackwell 的收入，1月做了 110 億美元，當前季度可能遠超 300 億美元，」Moore補充說明，目前不預期相關產品增長會很快放緩。

Moore 將NVIDIA2026 年收入和每股收益預估分別提高了10.7%和11.9%，並補充說這家晶片巨頭仍然是「首選」，重申對該公司「增持」的評等，並設定160美元的目標價，代表股價還有上升45%的潛力。