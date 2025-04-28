萬海曝近洋線運費年增4成　美國線貨載不理想但「貨還是會出口」

▲萬海總經理謝福隆、陽明董事長蔡豐明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰對全球海運造成影響，萬海航運（2615）總經理謝福隆表示，美國線貨載都有受影響，但近洋線的狀況還是很好，前4月運費年增3-4成；以出貨狀況來看，客製化家具、工具機、低單價的電商這3類受到的影響比較小，終端需求還是有，所以貨還是會出口，目前沒有搶艙的狀況，但可能也會發生一些急單的現象。

萬海總經理謝福隆表示，美國線一定受影響，美西、美東貨載都不理想，航商自己有調解機制；近洋線狀況是還好，今年前4月運費都比去年同期成長3-4成，中東印度線4月稍微受到關稅影響，但貨載持平。整體而言，目前只有美西、美東受到影響，其他航線都還好，跟去年同期比較起來，前4月運價都成長至少3-4成。

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關於長約簽約狀況，謝福隆指出，長約簽得都比去年好，美國線平均一個櫃子運價年增35％到40％，現在因為關稅壓抑出口貨載，但最後應該還是會有出口，只是暫緩，現在也無從預測關稅會協商到什麼程度，但認為美國的買主願意接受比去年高35％到40％的運價，基本上比較正向。長約佔比30%至35%。

謝福隆也指出，減班、併班發生在美西比較多，因為美西獨立經營的航線比較多，會改跑南美西或印度；美東還在繞行好望角，聯盟比較沒有併班，會消耗一些運力。

謝福隆也認為，貨還是會出口，除非終端需求完全沒有，才會造成貨載看不見，但終端需求還是會有，美國消費者還是需要；沒受影響的是客製化家具、工具機、低單價的電商等影響不大。

至於美國關稅暫緩90天，謝福隆表示，現在就看終端的下單情況怎麼樣，可能也會發生一些急單的現象，如果關稅豁免能夠有一段期間的話，現在看到出口到美西比較不受影響的國家大概是越南、泰國及印尼。

謝福隆指出，目前沒有搶艙，未來如果說大家在搶艙位的話，就很有可能又發生在紅海危機或疫情後的狀況，若艙位無法及時供應，很有可能又發生搶艙的現象，我們也不希望搶艙的現象發生，也是希望能夠比較順利、順遂的分佈在每個航線。