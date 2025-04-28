3月景氣燈號減3分　國發會：留意關稅對國內景氣影響

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（28）日公布3月景氣概況，3月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，月減3分，燈號續呈黃紅燈。其中，加班工時雖因提前拉貨而增加1分，轉為黃紅燈，但受國際關稅政策及產能競爭影響，銷售面及股價指數轉為黃紅燈，製造業信心指標則轉呈黃藍燈，各減少1分；領先指標轉為下滑，同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續成長態勢，但須密切關注後續變化。

國發會表示，景氣對策信號9項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈黃紅燈，各減少1分，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，減少1分，工業及服務業加班工時則轉呈黃紅燈，增加1分；其餘4項燈號維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

領先指標不含趨勢指數為102.14，月減0.15%，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升、4項較上月下滑；同時指標不含趨勢指數為106.32，較上月上升0.93%，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升、2項較上月下滑；落後指標不含趨勢指數為96.59，較上月下降0.61%，5個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月下滑、1項較上月上升。

展望未來，4月國際主要機構陸續下修今年全球貿易量成長率，惟AI、高效能運算等相關應用加速推展，且我國高科技產業供應鏈具競爭優勢，可望維繫我國出口動能；投資方面，國內半導體大廠因應先進製程強勁需求，賡續擴充國內產能，加上政府積極優化投資環境、吸引台商回流，並加大力道協助國內產業轉型升級，均有助增添投資動能。

消費方面，股市波動雖影響消費信心，但國內就業市場仍屬穩定，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，將挹注民眾購買力。惟美國後續關稅措施範疇、美中關稅對峙演進，以各國貨幣政策走向等不確定因素，將牽動全球經貿表現，仍須密切留意對國內景氣影響。