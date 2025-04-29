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運價走向太難掌握　有中大型貨櫃船公司將美國線現有長約直接延長一年

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。（圖／基隆港務分公司提供）

▲有中大型貨櫃船公司將美國線現有長約直接延長一年。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普的關稅政策打亂傳統供應鏈，市場前景變得難以掌握，貨櫃船運市場美國線長約本月底即將到期，但是多數託運人至今還在觀望，不肯接受船公司以成本理由要求調漲的新約價，昨(28)日有一家排名在全球12名以內的中大型貨櫃船公司，決定將現行長約延長一年，以爭取更多客戶簽約，預料將衝擊業界長約布局，是否有其他船公司跟進引人關注。

國內兩家超大型攬貨公司至今都還未簽屬新長約，兩公司認為，船公司太堅持拉高長約價，但今年應該沒有那個行情，美國即使與各國陸續就關稅問題達成協議，但是估計關稅還是會比以前高，會壓低美國民眾消費力，市場整體貨量減少的機率高，全美零售聯合會(NRF)估美國進口櫃量6月減3.2%，7月減13.9%，且不看好下半年。

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去年美國線長約價簽得低，主要是因為疫情期間美國進口商進了太多貨，花很長時間在消化庫存。未料之後因為紅海危機遲遲不解除，美國東岸又有罷工危機，造成現貨市場運價節節高升，在去年7月初運價達到最高峰，因長約價簽得太低，船公司實施配比價，一度曾經4個貨櫃僅有一個給長約價。

今年船公司無論如何要調高長約價，卻碰上川普大加關稅，雖然對等關稅暫緩90天實施，但是對各國還是有10%基準關稅，對全球最大出口國拋出145%的超標關稅，在雙方對峙難解情況下，這場法人眼中的「貿易死戰」能否善了沒人敢說。

攬貨業分析，決定將長約延長一年的貨櫃船公司，顯然想先掌握一定貨源，市場好轉的時候，還有五到六成的貨載可以享受高水平的現貨價。

而已經簽下長約的大型攬貨公司則坦言，雖然長約價比目前現貨價還高，但只要現貨價低於長約價，就先用現貨價出貨，運價高的時候，還有配比價可以壓低平均運價。

今年3月初在長堤召開的越太平洋線海運研討會(TPM25)，船貨雙方利用研討會談出的今年長約運價，超大型直客美西每大箱(40呎櫃)約在1500-1700美元之間，不收旺季附加費(PSS)，美東加價800美元；大型直客約在美西約在1700-1800美元之間，美東加價1000美元，不收旺季附加費。

中型直客美西約2000美元，美東約3000美元，收旺季附加費；大型攬貨公司美西約2100美元，美東約3100美元，收旺季附加費；中型攬貨公司美西約2300美元，美東約3300美元，收旺季附加費。馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟，因為多港採取轉船服務，價格估計較同業低100-150美元。

關鍵字： 運價太難掌握貨櫃船公司美國線現有長約延長一年

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