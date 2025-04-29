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第34屆台灣精品選拔啟動　創新驅動永續發展、推動台灣企業躍登世界舞臺

▲台灣精品選拔台北場說明會貴賓合影，左起為益普索劉玉婷總監、選拔行銷類于卓民評審委員、貿易署吳麗惠簡任秘書、外貿協會林珮瑜副處長、友達光電李葦珠處長、膜淨材料張旭賢執行長。（圖／貿協提供）

▲台灣精品選拔台北場說明會貴賓合影，左起為益普索劉玉婷總監、選拔行銷類于卓民評審委員、貿易署吳麗惠簡任秘書、外貿協會林珮瑜副處長、友達光電李葦珠處長、膜淨材料張旭賢執行長。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

第34屆台灣精品選拔即日起到6月30日中午12 點止開放線上報名，主辦單位經濟部國際貿易署委託外貿協會日前舉辦首場說明會，邀請友達光電處長李葦珠與膜淨材料執行長張旭賢分享參選心得與獲獎效益。

跨部門合作，綠色永續為關鍵

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李葦珠分享，友達光電的顯示技術產品近年來積極推動多元轉型，參加台灣精品選拔時，透過跨部門專案團隊，從技術和行銷的角度挑選潛力產品，並充分融入綠色永續的概念，以符合公司發展方向及評審關注重點。李葦珠強調，中高階主管的投入與把關也是關鍵，除代表公司參加頒獎典禮、提升團隊士氣，更能促進公司內部的學習與經驗交流。

了解競爭對手，展現差異，善用官方資源

張旭賢則分享獲獎後透過參與海外專業展會、媒體露出等台灣精品行銷活動，有效擴大品牌影響力與促成商機。而成功獲得評審青睞的關鍵在於深入了解競爭對手並強調自家產品的獨特性。撰寫資料時，應詳細闡述產品特色並進行與競品的比較，如：強調智財布局、無毒產線及品質管控等差異。此外，張旭賢建議企業應充分利用台灣精品選拔官方資源，細讀選拔須知、遵循資料填寫規範，並觀看選拔評審觀點影片，以提高成功機會。

▲得獎產品有機會參與海外宣傳活動，圖為2024德國杜塞道夫醫療展(MEDICA)台灣精品館及德國買主。（圖／貿協提供）

▲得獎產品有機會參與海外宣傳活動，圖為2024德國杜塞道夫醫療展(MEDICA)台灣精品館及德國買主。（圖／貿協提供）

台灣精品獎：台灣產業界的「奧斯卡」

台灣精品獎自1993年設立以來，已成為台灣創新價值產品的代表，並在國際間享有極高的聲譽。每年經過嚴格選拔流程，評選標準涵蓋「研發」、「設計」、「品質」與「行銷」四大專業項目，並結合「台灣產製」條件，最終選出具備「創新價值」的產品，授予台灣精品獎。台灣精品獎不僅是對企業創新實力的
肯定，更是協助企業藉由政府平台進軍國際市場，展示臺灣產業創新實力的重要平台。

第34屆台灣精品選拔報名連結：
https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/selection#registration

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關鍵字： 台灣精品選拔啟動創新驅動永續發展、世界舞臺

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