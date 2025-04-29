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印度強股+美國穩債　群益印美戰略多重資產資金5/12開幕

▲▼ 群益印美戰略多重資產資金5/12開幕 。（圖／公司提供）

▲ 群益印美戰略多重資產資金5/12開幕：(由左至右)群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎、群益投信總經理陳明輝、群益投信董事長賴政昇、群益投信資深執行副總林慧玟、群益投信投資處副總張菁惠。（圖：公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今年來全球市場動盪最主要因素，在於美國總統川普的一言一行與提出的相關政策雜音牽動市場投資情緒，面對市場動盪下，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，群益投信預計5月12日展開募集所推出的「群益印美戰略多重資產資金」在當下正是提供投資人資產配置的好選擇，以強股和穩債雙戰略，選擇印度股市搭配美國債市，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守。

群益投信多重資產研究團隊表示，今年市場仍將持續聚焦於川普上任後的政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，然同步考量政策不確定性的影響，建議穩健型投資人不妨透過股債部位兼具的多重資產基金來因應，以股、債多元資產布局方式，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩固投資組合。

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▲▼ 群益印美戰略多重資產資金5/12開幕 。（圖／公司提供）

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，多重資產投資戰略中，以印度股市加上複合美債最適合。在印度選股戰略中以發掘高成長潛力股為主，透過廣納大中小型企業、鎖定政策方向、超配重點產業、參與高速成長周期的選股策略，讓投資印度可以不只投資龍頭企業，同步納入優質印度中小股，且藉由關注印度政策方向，尋找政策受惠且具護城河的產業，靈活調整產業配置，挑選具高成長動能之企業，完整參與潛力企業高速成長週期。而美國選債戰略則是追蹤經濟數據、分析貨幣政策趨勢，動態調整債信評級進而累積優質債息，加上分析景氣循環、存續期間、利差變動等這些總經、債信、投資價值分析，條件篩選出優質之投資標的。

向思穎進一步指出，印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小；而在全球股市受到對等關稅政策衝擊下，避險資金流入債券資產，使債券展現出抗震特性，美國債市中，無論公債、投資等級債或非投資等級債，目前殖利率水準皆處於相對高位，更具投資配置價值，且與印度股市長期維持較低的相關性，顯示印度股市與美國債市為較佳的投資搭檔，可望增加債券收益外，同時又有降低整體投組風險的優勢。

關鍵字： 基金投資印度股市美國債市群益投信

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