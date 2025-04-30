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港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

▲行銷獎勵資訊平台導入響應式網頁設計(RWD)。（圖／港務公司）

▲行銷獎勵資訊平台導入響應式網頁設計(RWD)。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

為提升台灣港群競爭力及穩固整體海運產業鏈，鼓勵貨櫃航商業者增加國際轉口與島內轉運量，並積極落實交通部藍色公路與綠色港口之政策目標，台灣港務公司持續推動結合節能減碳理念之多元行銷獎勵措施，導入數位轉型手段，升級「行銷獎勵資訊平台」以實現獎勵流程數位化、資訊透明化，強化業者參與意願與行政效率。

該平台於民國102年建置，主要為提供航商業者針對行銷獎勵方案相關統計資料查詢，且為因應快速變遷的網路環境與使用者日益增長的需求，於114年4月全新改版服務上線，提供使用者更優質、便捷服務。本次改版不僅在技術架構上進行大幅升級，更著重於提升用戶體驗與整體效能。重要改版亮點包括：

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1、採用前後端分離架構：新技術架構將有效提升系統穩定性、擴展性與開發效率，為未來的功能更新與優化奠定堅實基礎。

2、導入響應式網頁設計(RWD)：無論使用者透過桌上型電腦、平板或手機等不同裝置瀏覽，皆能享有最佳視覺呈現與操作體驗。

3、更明確的資訊回饋：改版後的平台將提供更即時與易於了解的資訊，協助使用者更快速地掌握資料狀態，以回饋有效相關訊息。

4、資訊更透明化：提升資訊的透明度，讓使用者更容易理解平臺的運作方式與相關規定。

港務公司表示，這次重大升級是基於過去使用者回饋與技術發展趨勢所進行的全面優化。透過本次改版，將能顯著提升使用者的操作便利性與整體滿意度。

關鍵字： 港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成

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