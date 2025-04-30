快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開低走高，加權指數終場上漲2.4點，以20235.03點作收，漲幅0.01％，成交量2731.17億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌17.24點開出，指數開低走高，盤中最高達20331.89點，最低20185.31點，終場收在20235.03點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲6元來到908元，漲幅0.67％；鴻海（2317）下跌0.5元至142.5元；聯發科（2454）下跌20元至1350元；廣達（2382）下跌4元來到238.5元；長榮（2603）下跌1元至206.5元。

今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲8.7元，漲幅10％；直得（1597）上漲8元，漲幅10％；昆盈（2365）上漲3.5元，漲幅10％；隴華（2424）上漲7.4元，漲幅9.97％；車王電（1533）上漲2.95元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；台泥乙特（1101B）上漲0.05元，漲幅0.1％；王道銀行（2897）上漲0.01元，漲幅0.11％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和椿（6215） 95.7 ▲8.7 ▲10.0％ 直得（1597） 88.0 ▲8.0 ▲10.0％ 昆盈（2365） 38.5 ▲3.5 ▲10.0％ 隴華（2424） 81.6 ▲7.4 ▲9.97％ 車王電（1533） 32.55 ▲2.95 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀國泰R1（01002T） 15.03 ▲0.01 ▲0.07％ 和潤企業乙特（6592B） 97.3 ▲0.1 ▲0.1％ 和潤企業甲特（6592A） 96.2 ▲0.1 ▲0.1％ 台泥乙特（1101B） 47.95 ▲0.05 ▲0.1％ 王道銀行（2897） 9.49 ▲0.01 ▲0.11％

資料來源：證交所