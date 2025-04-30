快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開低走高，加權指數終場上漲2.4點，以20235.03點作收，漲幅0.01％，成交量2731.17億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌17.24點開出，指數開低走高，盤中最高達20331.89點，最低20185.31點，終場收在20235.03點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲6元來到908元，漲幅0.67％；鴻海（2317）下跌0.5元至142.5元；聯發科（2454）下跌20元至1350元；廣達（2382）下跌4元來到238.5元；長榮（2603）下跌1元至206.5元。
今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲8.7元，漲幅10％；直得（1597）上漲8元，漲幅10％；昆盈（2365）上漲3.5元，漲幅10％；隴華（2424）上漲7.4元，漲幅9.97％；車王電（1533）上漲2.95元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；台泥乙特（1101B）上漲0.05元，漲幅0.1％；王道銀行（2897）上漲0.01元，漲幅0.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和椿（6215）
|95.7
|▲8.7
|▲10.0％
|直得（1597）
|88.0
|▲8.0
|▲10.0％
|昆盈（2365）
|38.5
|▲3.5
|▲10.0％
|隴華（2424）
|81.6
|▲7.4
|▲9.97％
|車王電（1533）
|32.55
|▲2.95
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀國泰R1（01002T）
|15.03
|▲0.01
|▲0.07％
|和潤企業乙特（6592B）
|97.3
|▲0.1
|▲0.1％
|和潤企業甲特（6592A）
|96.2
|▲0.1
|▲0.1％
|台泥乙特（1101B）
|47.95
|▲0.05
|▲0.1％
|王道銀行（2897）
|9.49
|▲0.01
|▲0.11％
資料來源：證交所
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